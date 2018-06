Matka Jennifer Anistonové dostala mrtvici, je ve vážném stavu

Anistonová s přítelem Justinem Therouxem o víkendu navštívila matku v nemocnici v Los Angeles. Nancy Dowová je prý pořád ve vážném stavu a nemůže mluvit. Mluvčí herečky nechtěl celou věc komentovat. "Je to soukromá rodinná záležitost," řekl pro magazín OK!.

Matka Jennifer Anistonové Nancy Dowová

Herečka s matkou neměla zrovna nejlepší vztah. Nebavily se spolu téměř deset let. Dowová totiž v jednom rozhovoru v roce 1996 popsala jejich vztah a o pak o něm napsala také knihu. Rozzlobená herečka jí prý zavolala, že jí to nikdy neodpustí a dokonce ji nepozvala ani na svoji svatbu s Bradem Pittem v roce 2000. Před třemi lety se ale prý jejich vztah zlepšil.

"Je to dobré," řekla Anistonová pro list New York Post v roce 2009. "Věci mezi námi jsou nyní pořádku. To vše je u konce a jsme v kontaktu. Mluvíme spolu."

Nancy Dowová vychovávala dceru sama. Hereččin otec John Aniston totiž rodinu opustil, když jí bylo 9 let.