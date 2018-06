Matka je hrdá na těhotnou patnáctiletou dceru, dostanou prý větší dům

16:41 , aktualizováno 16:41

Zatímco většina rodičů by nad těhotenstvím teprve patnáctileté dcery zrovna nejásala, nezaměstnaná Britka Janis Keaveney to vidí jinak. Svoji dceru Soyu ve dvanácti vysvlékla do plavek a nechala fotit pro vyzývavou reklamu. Holka teď v patnácti přišla domů v jiném stavu. Matka je na ni přesto pyšná, protože doufá, že jim úřady teď musí přidělit větší dům.