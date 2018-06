Matka Jacksonových dětí šokuje: Michael není biologickým otcem

"Bylo to v době, kdy jsme oba v našich životech byli zrovna velmi osamělí. Oba jsme milovali zvířata. A tak jsme si začali povídat," zavzpomínala na setkání se zpěvákem Roweová, která popřela, že by s králem popu někdy měla intimní poměr.

Svou výpovědí posmrtně opět rozvířila pochybnosti o Jacksonově sexualitě. Ten údajně neměl sex ani s první manželkou Lisou Marií Presleyovou, která mu odmítla porodit děti.

"Michael byl rozvedený, sám a chtěl děti. Byla jsem jedinou, která mu řekla: ´Porodím ti děti.´ Nabídla jsem mu svou dělohu, byl to dar. Bylo to něco, čím jsem ho opravdu učinila šťastným… Byla jsem jen nádobou. A nebylo to Michaelovo sperma. Tak jsme šli do té kanceláře, jak jsme říkali dotyčné lékařské klinice. Tam mě oplodnili," prohlásila Roweová v rozhovoru pro britský list NOTW.

Vše podle ní bylo předem domluveno a smluvně ošetřeno a samozřejmě královsky odměněno penězi. "Dostala jsem za to zaplaceno a šla jsem dál. Vím, že své děti nikdy znova neuvidím," míní, přestože děti může legislativně dostat do své péče. - čtěte Jacksonovy děti zřejmě získá jejich matka, zatím jsou u prarodičů

Roweová žila s Michaelem Jacksonem v letech 1996 až 1999, kdy byli také manželé. Šlo však jen o úřednický akt, realita byla v soužití se zpěvákem zcela odlišná.

"Nikdy se mnou nechtěl žít. Proto mi koupil dům. Vždycky tu byl můj dům a jeho dům, nikdy náš. Chtěl se tvářit, že jsme rodina. Ale nikdy jsme spolu nežili jako pár. Nikdy jsme neměli sex. Měl svou cestu, vedl si svůj život. Porod byl moc těžký. Moje vnitřnosti byly zničené a já zůstala neplodná. Když zjistil, že nemůžu mít děti, nechtěl se mnou už nic mít," promluvila otevřeně bývalá zdravotní sestra Roweová.

Michael Jackson zemřel ve čtvrtek v Los Angeles. Pitva potvrdila, že mu selhalo srdce. Co ale zástavě předcházelo, není zatím jasné, pitva pouze vyloučila cizí zavinění.