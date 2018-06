Dětské miss jsou koníček jako každý jiný, hájí se matka v boji o dceru

Maddy Jacksonová se objevila v soutěži Toddlers and Tiaras s vycpaným poprsím, parukou a svůdně kroutila vycpaným zadečkem. Měla představovat zpěvačku Dolly Partonovou. A ačkoli na ni její matka byla hrdá, otci se takové vystoupení nelíbilo a zažaloval svou bývalou partnerku za sexualizaci jejich dcery.

"Maddy soutěží od miminka a to je poprvé, co Bill (otec Maddy) řekl, že jsem špatná matka. Nikdy proti tomu nic nenamítal. Až když se ta show odvysílala, tvrdí, že je sexualizována a že ji zneužívám, což nedělám," řekla Lindsay Jacksonová serveru RadarOnline.

Maddy Jacksonová je jednou z nejslavnějších účastnic dětských soutěží krásy.

Její dcera prý soutěže krásy zbožňuje: "Prosí, abychom na ně chodily každý týden." Televizní soutěž byla pro ni opravdovým zážitkem a nechtěla, aby skončila.

Jacksonová nevidí na soutěžích dětí nic špatného a považuje je za obyčejný koníček. "Je mé právo dát dceru do soutěže. Je to prostě jedna z mimoškolních aktivit, jako je třeba fotbal nebo gymnastika. Není to nezákonné. Je to koníček," říká Jacksonová.

I když si je svým postojem jistá, obává se, že o dceru přijde, protože Maddyin otec má dost peněz na soudní bitvu.

Soutěže malých holčiček jsou v Americe stále populárnější, ačkoli odborníci varují, že mohou mít vliv na předčasnou sexualizaci dívek. Podle studie vědců z illinoiské Knox College o sobě dnes už i nejmenší školačky přemýšlí jako o sexuálních objektech (více čtěte zde).