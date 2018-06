Cristiano Ronaldo se neměl narodit, jeho matka s ním šla na potrat

Matka slavného fotbalisty Dolores Aveiro vydala knižně paměti, v nichž prozradila, že si dítě nepřála a když zjistila, že je těhotná, rozhodla se pro potrat. Její gynekolog jí ale zákrok odmítl provést. „Chtěla jsem potratit, ale ten lékař mé rozhodnutí nepodpořil,“ píše ve svých pamětech Dolores Aveiro.

Zkoušela se proto dítěte zbavit podle babských rad - pila teplé pivo a běžela o závod tak dlouho, dokud nepadla vyčerpáním. Nevyšlo to. Možná tím jen v synovi podpořila jeho vlohy pro fotbal.

Cristiano Ronaldo se narodil 5. února 1985 a stal se z něj slavný fotbalista, který v současnosti obléká dres týmu Real Madrid.

Sám už je také otcem. Jeho syn Cristiano junior ale matku nepozná. Identitu náhradní matky, která dítě odnosila za peníze, neprozradil nikomu.

Aveiro ve svých pamětech uvádí, že dítě na Floridě vyzvedla sama. Teď jsou chlapci čtyři roky a na matku se podle tety Elmy ptá.

„Cristiánek se někdy ptá na svou mámu. Jednou jsme mu řekli, že je v ráji, ale můj bratr a má matka to nemají rádi a požádali nás, abychom mu to už nevyprávěli. Tak mu teď říkáme, že jeho máma hodně cestuje. Jeho to umlčelo, nemluví o tom a neptá se víc,“ uvedla sestra fotbalisty pro Diario de Noticias.