Matka adoptované dcery Angeliny žije

„Jsem šťastná, když vidím, jak se mé dceři daří a že dostala šanci na lepší život,“ řekla novinářům osmnáctiletá Mentewab Dawitová.

Mentewab prozradila Sunu, že neměla ponětí, kdo její dceru adoptoval až do chvíle, co se do její vesnice dostal z hlavního města časopis, kde ji viděla vyfocenou s Angelinou Jolie. „Ano, je to pravda. Jsem její matka. Má můj nos, mé oči a mé tváře,“ řekla mladá matka při prvním pohledu na fotografii Zahary.

Dawitová byla podle Sunu loni znásilněna cizincem a později zjistila, že je těhotná. Ačkoliv na ni přátelé naléhali, aby šla na potrat, porodila 7. ledna dceru. „Byla jsem po porodu naprosto opuštěná, ale byla jsem šťastná, že mám dítě. Přemýšlela jsem o své budoucnosti,“ vzpomíná Mentewab, která se pokusila rodinu živit i jako konstruktérka.

„Mohla jsem jíst jen kousek chleba denně, bylo pro mě těžké v takovém stavu kojit. Obávala jsem se, že mi dítě zemře,“ objasňuje mladá Afričanka důvody, proč dala Zaharu k adopci. Ta nakonec našla v červenci domov u Jolie.

Dawitová nepovažuje za důležité, že její dcerka žije v luxusu u slavné matky, ale fakt, že se jí dostane bezpečí a že jí zaručí zdraví. „Jsem vděčná této dámě, že dává mé dceři lepší život. Chci, aby obě věděly, že je mám ráda. Děkuji Angelině, že mému dítěti dala tak nádhernou a milující rodinu,“ dodala Dawitová s tím, že bude ráda, když se její dceři dostane vzdělání a když se o ní čas od času dozví nějaké informace.

Zdůraznila přitom, že nikdy nehodlá zasahovat Angelině ani své dceři do života.