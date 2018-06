Matka s dcerou utratily 2 miliony, aby vypadaly jako Katie Price

Většina lidí se jejich umělého vzhledu spíš lekne a diví se, že byly ochotné za takovou proměnu dát velké peníze. Georgina Clarkeová s dcerou Kaylou jsou ale šťastné, že se přiblížily svému idolu, i když to stálo v přepočtu 2 miliony korun.

Clarkeová dokonce dovolila dceři odejít v sedmnácti letech ze školy, aby se stala striptérkou a na plastiky vydělala. To se také povedlo a všechny plastické operace i pro matku zaplatila Kayla. Striptýz na to nestačil. Mladá žena přiznala deníku Daily Mail, že si nechala platit od staršího muže 30 tisíc týdně za erotické služby. Jeho žena na to ale přišla, takže Kayla hledá nyní dalšího staršího boháče.

Clarkeová, která přiznala, že je závislá na botoxu, svou dceru v jejím snažení podporuje. „Když mi Kayla řekla, že si chce nechat zvětšit prsa a udělat další plastiky, byla jsem ráda, protože jsem chtěla, aby byla taková. Mám velké štěstí, že mám dceru jako Kayla, která platí i za mé operace. Nevadí mi, že má starší pány ani že dělá striptýz, aby nám zaplatila plastiky, protože tím plní naše sny. Jsem na ni opravdu hrdá,“ prohlásila.

Kromě zvětšení prsou mají matka s dcerou zvětšené rty, botox, výplň tváří, vybělené zuby, umělé opálení, permanentní make-up a prodloužené vlasy. Dále mají v plánu implantáty do pozadí, operaci nosu, další výplň rtů a mladší z nich dokonce operaci vagíny.

Dvacetiletá Kayla vydělala na plastiky pro sebe i svou matku.

“Moje máma je moje nejlepší kamarádka. Jsem šťastná, že si plníme sen vypadat víc jako Katie Price. Hrozně se mi líbí, jak teď vypadáme,“ říká Kayla.

Kromě ní má Clarkeová další tři děti - devatenáctiletou Amber, třináctiletou Keishu a šestiletého Romea. „Měla jsem čtyři děti, o které jsem se musela starat, takže jsem byla normální máma. Nestarala jsem se o svůj vzhled, ani jsem nenosila make-up. Měla jsem hnědé vlasy, které jsem si prostě spojila do culíku. Byla jsem celkem stydlivá a nemyslela si, že jsem něco speciálního,“ popisuje Clarkeová.

Život jí změnila fotka Katie Price, která si tehdy říkala Jordan. „Hned jak jsem otevřela noviny a uviděla Jordan, hrozně se mi zalíbila. Byla prostě perfektní. Začala jsem si kupovat všechny časopisy, kde se objevila a četla si o jejím životě, sledovala její show v televizi, byla jsem jí posedlá,“ popsala Clarkeová počátek své proměny.