Mateřství dává Maxové novou sílu pomáhat dětem

Místo původní vyvolávací ceny 20 000 korun zaplatil jeho nový majitel 165 000 Kč. Vezmeme-li v úvahu, že se od sponzorů podařilo vybrat tři sta tisíc korun a dalších 230 000 přinesla dražba obrazů a fotografií, nabrala pomoc dětem opět konkrétnější podobu. Tereza Maxová pomáhá dětským domovům na severu Moravy poměrně často. Proč?

"Poprvé jsem zdejší dětské domovy navštívila po povodních v roce 1997. Tehdy jsem vůbec neměla představu, kolik je opuštěných dětí a kolik ekonomických starostí mají lidé, kteří o ně pečují. Ta situace je opravdu velmi vážná," řekla.

Občas se někde někdo vytasí s laciným tvrzením, že pomoc dětem je vlastně jen určitou formou reklamy... "Ať v životě děláte cokoliv, potkáte lidi, kteří vás podporují, i ty druhé… Hlasy o jakési reklamě neposlouchám. Možná, že někde úplně na začátku mohl být kousek sobectví, či ješitnosti, chuť dopřát si hřejivý pocit spokojenosti z dobrého skutku. Ale to je snad jediný omluvitelný projev sobectví. Kdyby takových ´sobců´ bylo víc, bylo by i víc šťastných dětí. Nemyslíte?" řekla Tereza Maxová.

Na sklonku března topmodelka navštívila také Dětský domov pro děti do tří let v Ostravě. "Ty děti jsou přibližně ve věku mého téměř sedmiměsíčního syna Tobiase Joshui. Vždycky jsem chtěla dělat něco, co má smysl. Ale jako matku mě osudy těchto dětí dojímají mnohem víc než dřív. Kromě svíravého pocitu u srdce mi mateřství při těchto návštěvách dává zároveň novou a mnohem větší sílu pomáhat. Jako matka se však také hluboce skláním před profesionalitou a lidskostí tamního personálu. Entuziasmus a neustálá snaha vymýšlet nové formy pomoci a péče, jak to dělá ředitel MUDr. Zdeněk Novotný a jeho kolegové, jsou nesmírně obohacující a hodné obdivu," konstatovala Tereza Maxová.

Nadace Terezy Maxové funguje čtyři roky. V dnešní době podporuje asi 150 dětských domovů a kojeneckých ústavů na území celé republiky. Obdobné charitativní večery s Nadací Terezy Maxové se v Ostravě pořádají za vydatné pomoci organizátorky Žanety Ličkové již třetím rokem. V uplynulých dvou letech se podařilo nashromáždit více než 1,3 miliónu korun. Z peněz už byly zakoupeny nejrůznější zdravotní přístroje, učební pomůcky a dárky pro opuštěné děti. Pomoci však může každý, a to nejen účastí na charitativní akci.

Lidskost a pochopení lze projevit také prostřednictvím projektu Nadace Terezy Maxové s názvem Dejme šanci dětem.