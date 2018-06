Mateřské centrum není to co školka

Mateřské centrum není totéž co mateřská školka. Není místem, kam dají rodiče, většinou matky, jen pohlídat dítě, ale místem, kde se zároveň mohou i sami povyrazit. "Jedna nebo dvě maminky dávají na děti pozor, ostatní mají ve druhé části místnosti svůj program. Výjimkou ale nejsou ani společná cvičení, zpívání nebo výtvarky," říká Rút Kolínská z Mateřského centra YMCA v Praze Na Poříčí. Programem v mateřských centrech se míní například jazykové nebo rekvalifikační kursy, základy práce s počítačem, ruční práce, cvičení a podobně. V ěk dítěte a ani rodinný post nejsou v mateřském centru omezeny. Přicházejí zpravidla maminky s potomky starými jen několik měsíců. Děti ale mohou být i mnohem větší a dveře nezůstanou zavřeny ani před otci, sourozenci nebo babičkami. Program, provoz a zaplacení mateřského centra zpravidla leží na bedrech samotných lidí, kteří tam docházejí. Oni si také určují, jak často se budou scházet. Mateřská centra získávají prostory většinou od vedení měst, která nabízejí zadarmo nebo za velmi výhodných podmínek pronájem. Na vybavení, hračky, zaplacení účtů za teplo a elektrickou energii si pak shánějí peníze od sponzorů, z různých grantů, někdy i z dotací od ministerstev. "Pořádáme různé burzy oblečení a dalších věcí, kdy část peněz zůstává v centrech. Nebo prodáváme při různých příležitostech obrázky a další výtvory dětí i maminek. Ito nám pomůže přidat nějakou tisícikorunu do rozpočtu," říká Rút Kolínská. Kromě toho jsou zdrojem příjmů členské příspěvky, které přijdou na pár stokorun za rok a další poplatky od lidí, jež nejsou členy centra. Skoro všechna mateřská centra vznikla jako neziskové organizace, některá existují pod hlavičkami domů dětí a mládeže nebo různých církevních organizací. Práce v centru rozhodně není ke zbohatnutí. "Rodiny s malými dětmi se často pohybují na hranici životního minima. A mateřská centra nechtějí být jen pro někoho," vysvětluje Rút Kolínská. "Vítány jsou rodiny i s postiženými dětmi, máme klub dvojčat a necháváme prostor i pro rodiny s autistickými dětmi." Mateřská centra působí v České republice asi deset let a za tu dobu jich tu vznikla asi stovka. V sousedním Německu, odkud se k nám dostala, je jejich tradice dvakrát delší. I proto jsou tamní centra už spíše rodinná než mateřská, protože děti, které v centrech vyrostly, už přivádějí své ratolesti a babičky se účasti těžko vzdávají. Mateřská centra si v Německu vybudovala takovou pozici, že se letos představila i na světové výstavě Expo v Hannoveru. Zde se v polovině září prezentovala i česká mateřská centra.