Mateřská Aguilerové? Divoké večírky a lesbický tanec

Naposledy se maminka pětiměsíčního syna Maxe Lirona odvázala v klubu LAX v Las Angeles, kam přišla v krátkých šatech s hlubokým výstřihem. Přestože se bujaré alkoholové noci účastnil i zpěvaččin manžel Jordan Bratman, většinu času věnovala Christina jisté blonďaté kamarádce a odvážnému tanci, který spíše připomínal lesbickou show.



O Aguilerovou se začínají bát i její nejbližší. Podobných poutí v nočních podnicích totiž stále přibývá.

"Začínám mít strach, že Christina možná bude potřebovat pomoc, aby byla schopná kopnout do zadku to, co se začíná jevit jako vážná závislost na alkoholu. Naštěstí alespoň sama neřídí," uvedl před pár dny zdroj z Los Angeles. - proč divoké večírky zpěvačce škodí, čtěte zde