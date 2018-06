Matějská pouť má více než čtyřistaletou tradici

V posledních letech na pouti přibývá i atrakcí, které u kolemjdoucích vzbuzují přinejmenším respekt. Obzvlášť po loňské nehodě na tzv. katapultu. "Všechny atrakce jsou z hlediska bezpečnosti prověřeny," ujišťuje Václav Kočka, asistent ředitele Výstaviště a ředitel České Asociace majitelů atrakcí Palma. "Loňská nehoda byla navíc ojedinělou událostí, při které navíc návštěvník ani zraněn nebyl, nevyhledal ani lékařskou pomoc a šel se bavit na další atrakce."



Po vstupu České republiky do Evropské unie budou bezpečnostní podmínky ještě přísnější. Už nyní musí pořadatelé celou řadu uchazečů o účast na pouti odmítnout, především právě kvůli nevyhovujícímu technickému stavu jejich atrakcí. I přesto stále zájem převyšuje kapcitu Výstaviště.



Poslední tři roky navšívilo Matějskou pouť okolo jednoho milionu lidí. Bylo to díky novým holandským atrakcím o něco víc než ročníky předtím. Celkově je však návštěvnost v demokratickém státě nižší, než byla za komunistů.



Letošní 37. ročník Matějské pouti potrvá do 16. dubna, bude na něm na 150 atrakcí, z toho 26 z Holandska. Současně se zahájením pouti se také v areálu otevře putovní výstava pohyblivých a ozvučených praještěrů, exponátů z londýnského muzea, nazvaná Návrat dinosaurů (Obrázky z výstavy najdete u článku v odkazu téma). Dvacátý březen je vyhrazen zdravotně postiženým, kteří se ten den mohou na všech atrakcích vozit zdarma.