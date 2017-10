Matěj Stropnický přiznal vztah s hercem Danielem Krejčíkem

10:31 , aktualizováno 10:31

Šéf Strany zelených Matěj Stopnický (34) potvrdil, že je gay. Už dva měsíce chodí s hercem Danielem Krejčíkem (23). „Je to tak, chodím s Danielem Krejčíkem, je to skvělej kluk,“ prohlásil politik. Stropnický prý přišel na to, že ho přitahují muži, koncem puberty, kolem osmnáctého devatenáctého roku.