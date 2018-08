Stropnický s přítelem koupili zámek. Zachráníme kulturní dědictví, říkají

Je pravda, že jste koupil zámek?

Rozhodli jsme se společně s partnerem Danem Krajčíkem. Ta stavba je sice zámek, ale je to v podstatě starý vybydlený dům s velkým pozemkem.

Kolik vás to stálo?

Zámek se prodával dlouho, restituenti se o to snažili vlastně od revoluce. Cena ještě loni byla 15 milionů, ale to bylo dáno i tím, že tam bylo 17 spoluvlastníků. Nám se po dlouhém vyjednávání podařilo sjednat cenu 12 milionů korun. Když se to tak vezme, je to podobná cena, za jakou pořídíte v Praze čtyřpokojový byt. Takže při rozhodování bylo jasné, čemu bychom dali přednost.

Odkud jste měl peníze na koupi zámku?

Nejdřív jsme zvažovali hypotéku, ale nakonec jsem to vyřešil rodinnou půjčkou. Otec ale s tím nemá nic společného. Maminka v Praze pronajímala byt, tak jsme dospěli k závěru, že by bylo dobré ho nyní prodat. Z toho mi půjčila peníze a já jí to budu od září doživotně splácet z pronájmu mého pražského bytu.

Víte už, na kolik vás vyjde rekonstrukce?

Ten stav zámku není havarijní, už tu s Danem tři dny bydlíme, ale rekonstrukce je nutná. Kolik to bude stát, zatím nevíme. Děláme si nahrubo ověřovací studii. Je to ale kulturní památka, takže budeme a chceme dělat rekonstrukci v souladu s předpisy. Jistou výhodou je, že tady byl sklad léčiv, a tak má zámek novou střechu, takže přečkal těch 40 let komunismu v celkem dobrém stavu. Kdybychom se toho neujali my, nejspíš by ta budova zanikla. Jeho záchranu tedy bereme i jako službu kulturnímu dědictví.

Jaké máte se zámkem záměry do budoucna?

O záměru využití zatím diskutujeme. V části budeme bydlet a rádi bychom část zpřístupnili pro veřejnost. Ovšem z původního mobiliáře se nic nedochovalo, pouze jedna kachlová kamna. Také bychom rádi, jelikož je Dan herec a umělec, tady už příští léto pořádali nějaké kulturní akce pro veřejnost.