Bramborovou medaili si ze StarDance odnesl hudebník Matěj Ruppert

Jako první všem poděkovala taneční partnerka zpěváka Alice Stodůlková a pak se k ní přidal i Matěj Ruppert.

"Chtěl bych poděkovat tvůrcům, že mě oslovili. Vám moderátorům, Alici a také divákům. Netušil jsem, že se dostanu tak daleko. Moc jsem si to užil," řekl hudebník.

Každý z tanečních párů předvedl po dvou tancích. Svižný quickstep a hravou cha-chu zatančili Taťána Kuchařová s Janem Onderem a Imrich Bugár s Jitkou Šorfovou. Smyslnou rumbu a noblesní waltz předvedli Anna Polívková s Michalem Kurtišem a Matěj Ruppert s Alicí Stodůlkovou.

Taťána Kuchařová a Jan Onder zatančili jako první. Jejich quickstep na téma Spiderman se porotě líbil. Porotkyně Tatiana Drexler prohlásila, že modelka měla občas lepší postavení než její taneční partner. Páru dala při hodnocení desítku. Líbila se i jejich cha-cha, kterou zatančili v druhé polovině soutěže. Kuchařové ovšem tentokrát vyčítali pokrčené nohy.

Rumba Anny Polívkové a Michala Kurtiše byla inspirovaná filmem Notting Hill. Mnohem větší ohlas než smyslný latinskoamerický tanec měl jejich waltz, ze který dostali tři desítky.

Matěj Ruppert a Alice Stodůlková se převtělili do Romea a Julie. Jejich waltz, kdy temperamentní hudebník předvedl svou něžnou stránku, se líbil Tatianě Drexler. Podle porotce Jana Révaie ale Ruppert víc hrál než tančil. Přesto jeho kolega Zdeněk Chlopčík jim dal desítku. U druhého tance rumby páru vytkli pár chybiček.

Imrich Bugár a Jitka Šorfová zatančili quickstep na téma Kniha džungle. Medvěd v podání bývalého diskaře porotu ale moc nenadchnul a pár dostal nejméně bodů. Stejně tomu bylo u druhého tance. Jejich cha-cha ale porotce i přes drobné chybičky pobavila.

Taneční páry ve StarDance (7. prosince 2013)

Po vyřazení zůstaly ve StarDance tři páry, které příští sobotu zabojují o postup do velkého finále. Finálový večer letošního ročníku odvysílá Česká televize krátce před Vánocemi, v sobotu 21. prosince.



Předlohou tuzemské taneční show je britská verze s názvem Strictly Come Dancing, kterou vysílá stanice BBC nepřetržitě od roku 2004, a jež inspirovala i americkou verzi Dancing with the Stars.

Podívejte se na generálku StarDance: