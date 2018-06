Ruppert o krachu manželství: Měli jsme ten vztah nechat prověřit časem

"My spolu moc v kontaktu nejsme. Jediné co vím je, že se uzdravila z docela vážné nemoci a to je pro mě to nejhlavnější," řekl Matěj Ruppert v show Drzá Diana, kterou televize Óčko vysílá v pátek ve 21:10.

Zpěvačka Karolína Ruppert měla rakovinu prsu. Ani v době její nemoci spolu bývalí manželé nemluvili. Jejich vztahy se však podle Matěje od rozchodu velmi zlepšily.

"Máme už velice korektní vztahy. On ten rozchod byl emotivnější, ale to je logické. Jsem rád, že se to tak ustálilo. Dnes, když se potkáme, se spolu otevřeně bavíme," říká Ruppert.

Karolína Ruppert v době, kdy byla provdána za Matěje Rupperta

Krach manželství přisuzuje tomu, že se brali po krátké známosti. "Já jsem byl po nepěkném rozchodu a Karolína, když jsme se seznámili, mě naplnila takovým euforickým pocitem lásky a tím, že je všechno nádherný a bezvadný, tak jsem ji úplně bezmyšlenkovitě požádal o ruku, aniž bych si uvědomil, že ten půlrok je takový vždycky," uvědomuje si dnes Ruppert.

"Měli jsme to nechat prověřit nějakou dobou a nejspíš bychom se rozešli za podobně dlouhou dobu, akorát bychom neměli tu komplikaci, že jsme papírově byli svázaní," dodává.

Svatba Matěje Rupperta a Karolíny Chytilové, 20.7.2007

Svatby však nelituje. Byl to prý obří mejdan a málokdo měl podle Rupperta lepší.

V show Drzá Diana promluví i o svém tříletém vztahu s moderátorkou Evou Aichmajerovou, která se pak provdala za Reného Decastela a má s ním dvě děti.