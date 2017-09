Matěj Ruppert je opět tatínkem. Druhou dceru pojmenoval Marie

„Narodila se dnes ráno v 7:48. Vážila 3300 gramů a měřila 50 centimetrů. Jmenuje se Marie Ruppertová,“ prozradil zpěvák iDNES.cz a dodal, že maminka i miminko jsou v pořádku.

Hudebník má s manželkou Terezou už jednu dceru, Anežka se narodila v červenci 2015.

Matěj Ruppert nedávno přiznal, že „vůdce smečky doma je samozřejmě manželka“, která má přirozenou autoritu. „Myslím ale, že pomaličku začíná získávat těžkou konkurenci v podobě dcery, protože Anežka je zcela jasně po ní. Pracovní název ‚generál‘ a ‚admirál‘ se docela vžil. Já jsem zase takový ‚plavčík‘,“ prohlásil.

Malá dcera je pro něj už opravdovou parťačkou. „Teď má takové to období, kdy to pro muže začíná být trochu zajímavější, protože si s tím dítětem vytvoří i nějakou interakci. Do toho roku je to spíš jen miminko, které spinká, kaká a přijímá potravu, kterou pak zase vyloučí. Teď už to je takové zábavnější. Máme období, kdy Anežka ještě úplně nemluví, ale už by hrozně chtěla,“ dodal Matěj Ruppert, který nedávno překonal potíže spojené s klíšťovou encefalitidou.