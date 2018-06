Matěj Ruppert o dítěti: Hodně jsem to chtěl a dlouho jsme na to čekali

„Je to jedna z nejkrásnějších věcí na světě. Jsem teď na takovém obláčku a moc se těším,“ řekl Ruppert.

„Stanu se otcem poměrně pozdě, je mi 37 let, hodně jsem to chtěl a dlouho jsme na to s manželkou čekali. Kdybych byl 19letý kluk, kterému někde na zábavě uklouzly nohy, tak by to asi bylo jiné. V tomhle věku si člověk daleko víc uvědomuje smrtelnost, nějaký konec, který se trochu víc přiblížil od doby, když mu bylo právě devatenáct,“ říká Ruppert.

Obavy má stejně jako každý rodič především o zdraví svého zatím nenarozeného dítěte. Těším se, ale zároveň už je tam malinko strach, aby dítě bylo zdravé, nejen když se narodí nebo prvních pět let, ale i do konce života. Přicházejí takové ty obavy, o kterých mi zkušení otcové říkali, že přijdou,“ dodává zpěvák.

Jestli bude dobrý otec, obavy nemá. „Ne, největší obavu mám z toho, aby moje dítě nebylo slavnější než já,“ říká se smíchem.

Počítá s tím, že ho rodičovství změní stejně jako kolegy z kapely. To ale neznamená, že se v kapele mění atmosféra. Po patnácti letech se Monkey Business pořád společně dobře baví.

„Legrace je pořád stejná. Někteří z nás jsme přestali tolik běhat za ženskými, to je jasné. Jsme trochu usedlejší, někteří z nás mají rodiny, to taky trochu člověka změní. Ale to nejdůležitější, a sice to, že nás to baví, a když se setkáme, je sranda, to pořád trvá. Když si Ondřej Brousek dá dvě piva a začne předvádět svoje soukromé vystoupení v šatně, tak jsme smíchy všichni na zemi. Když vymýšlíme kostýmy, názvy písniček, název nové desky, hrozně se u toho bavíme. Myslím, že největší štěstí, které nás potkalo, je to, že jsme se vůbec všichni dali dohromady,“ říká Ruppert.



