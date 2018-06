Schází mi klasický rohlík nebo houska, přiznal štíhlejší Ruppert

Někteří muži během těhotenství své partnerky a po porodu „zfortovatí“. Vy to máte obráceně, dokonce jste i zhubl.

Nerozhodl jsem se pro dietu, ale pro přehodnocení svých stravovacích návyků. Takže už tak před rokem a čtvrt jsem si nastavil určitý režim, který ale není dietou. Jen jsem vynechal z jídelníčku některé věci, nebo je naopak přidal.

Kterých věcí jste se těžko zbavoval?

Mám to štěstí, že jsem nikdy nebyl na sladké, takže mi nechybí. Jediné, co mi vyloženě schází, je klasický rohlík nebo dobrá houska. Přestal jsem totiž jíst bílé pečivo. Měl jsem vždycky hrozně rád houskové knedlíky s vajíčkem. Dokonce to bylo jedno z prvních jídel, které jsem si doma dokázal sám uvařit, nebo spíš uklohnit. Co mi ale schází úplně nejvíc, jsou asi bramborové knedlíky.

Musíte na ně zapomenout úplně?

Jedna výživová poradkyně, která byla v minulé řadě StarDance, se mě ptala, jak jsem zhubl, a když jsem jí všechno řekl, co dělám a nedělám, tak mi řekla: „To je přesně ono, proto jsou vidět výsledky“. Také se mě ptala, co mi nejvíc schází. Mým nejoblíbenějším jídlem byl vždycky pečený králík na česneku se špenátem a s bramborovým knedlíkem. Ona mi řekla: „Jednou si ty bramborové knedlíky klidně můžete dát, protože tam je 80 procent brambor. Trochu mouky sice také, ale i krupice, která nevadí.“ Takže s tím teď žiji, že si je můžu dát, ale zatím odolávám.

Takže jste vlastně v jídelníčku zrušil mouku?

Přesně tak. Hodně jsem ji omezil. Nejím ani smažené, což mi vlastně neschází. Ale těším se na Vánoce, protože to si samozřejmě dám řízek s bramborovým salátem. To si nenechám ujít.

Kolik jste vůbec zhubl za tu dobu, co máte jiný jídelníček?

Za ten rok a čtvrt jsem zhubl kolem 12 kilo. Ale šlo to poměrně rychle, spíš je dobré, že to stále udržuji. Jednou už jsem takové snížení váhy podstoupil, ale pak to zase šlo zpátky. Když se na ten režim vyprdnete, tak to, co jste rok pracně shazovali, máte za dva nebo tři měsíce zpátky. Ten efekt je bohužel takový. Mám tak o dvě dírky na pásku méně, což je daleko podstatnější než váha. Ze zmenšené oblekové konfekční velikosti 50 jsem se dostal na svou normální konfekční velikost 48.

Předpokládám, že se i díky těm dvanácti kilům líp cítíte.

Líp se cítím, mám i víc chuť se udržovat a vypadat dobře. To je jasné. Na druhou stranu nejsem metrosexuál, ani jsem jím nikdy nebyl. Na manikúře jsem byl poprvé v životě na kosmetickém veletrhu.

Takže jste si užil péči manikérek?

Přiznám se, že užil. Vyzkoušel jsem si, jaké to je. Hlavně mě napadlo, že si nechám udělat speciální lak na nehty. Máme vystoupení s Monkey Business v Jablonci, Berouně, Litvínově i v Praze. K našim kostýmům se hodí laky, co svítí pod UV lampou. Takže jsem si nechal udělat lak, který teď nevidíte, ale kdyby tu svítila UV lampa, tak by krásně zářily takovým lehce bledě modrým nádechem. Vypadá to úžasně.

Matěj Ruppert si užíval na kosmetickém veletrhu.

Mohou se vaši fanoušci už začít těšit na novou desku?

Už snad brzy, protože pomaličku přemýšlíme, jak by měla vypadat. Měli jsme i několik schůzek s textaři. Roman dokončuje desku Já a éra a myslím si, že hned, jak ji dokončí, se vrhne do skládání písniček pro Monkey Business. Do toho se snažíme dodělat klip, který už máme roztočený. Máme nápady na další klipy, takže se budeme do konce roku snažit dodělat jeden nebo dva. Samozřejmě hrajeme, máme podzimní turné a všechno směřuje k vánočním koncertům v Lucerna Music Baru.

Co byste si přál k blížícím se Vánocům?

Určitě klasické klišé - zdraví. To je to nejdůležitější, co si může člověk přát. Také bych si moc přál, aby si lidé více uvědomovali, že jednou budeme všichni staří, a tak abychom podporovali babičky a dědečky v domech pro seniory. Blbé je, že na člověka tahle věc dolehne až teprve tehdy, když ji zažije s někým v rodině. Můžeme samozřejmě odejít z tohoto světa dřív, ale také se můžeme dostat do situace, kdy budeme odkázáni na pomoc někoho jiného.