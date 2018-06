Matěj Ruppert: Žena je generál, dcera admirál a já jsem plavčík

Kdo je u vás doma „vůdce“?

Vůdce naší smečky je samozřejmě manželka, to je jasné. Ale ona to umí brát bez hysterie, má přirozenou autoritu. Myslím ale, že pomaličku začíná získávat těžkou konkurenci v podobě dcery, protože Anežka je zcela jasně po ní. Pracovní název „generál“ a „admirál“ se docela vžil. Já jsem zase takový „plavčík“. Pravdou je, že já jsem obecně docela výbušný. Vždycky se naštvu, jsem občas i hysterický. Nemám to na sobě rád, ale je to jen chvilka a hned to jde pryč.

Je už dcera parťačka? Už to přece jen není miminko v peřince.

Teď má takové to období, kdy to pro muže začíná být trochu zajímavější, protože si s tím dítětem vytvoří i nějakou interakci. Do toho roku je to spíš jen miminko, které spinká, kaká a přijímá potravu, kterou pak zase vyloučí. Teď už to je takové zábavnější a občas se i stane, že jsme spolu sami, jako včera, kdy jsme spolu byli sami dopoledne i odpoledne, protože Tereza šla něco nakupovat a pak s kámoškami na kafe a víno, takže už si spolu hrajeme. Teď je to období, kdy Anežka ještě úplně nemluví, ale už by hrozně chtěla. Teď nás to opět čeká nanovo. S manželkou čekáme druhého potomka, ale víc si už nechám jen pro sebe.



Jak to máte se vzpomínkami? Nedávno vám zemřela babička. Vyprávíte dceři, jaká byla?

Určitě. Člověk by neměl zapomínat na své předky a měl by o nich mluvit, i když už tu s námi fyzicky nejsou. Moje babička byla úžasná. S paní Tamarou Rottrovou, která je snachou Marie Rottrové, jsme předali šek na podporu domova důchodců Sue Ryder, kde moje babička poslední roky žila. Bylo o ní krásně postaráno a díky prodeji krému jsme mohli předat krásných 25 tisíc korun.

Na druhou stranu není špatné udělat si v tomto směru takové „očko“, protože víme, že tam jednou možná místečko potřebovat také budeme.

Přesně tak, je to jistá taktika, která donese lidem alespoň trošičku peníze na zlepšení života, a já si tak „šplhnu“ a budu mít jisté místečko na stáří. (smích)

Čím jste starší, tím vypadáte lépe. Zhubl jste. Jste typ, co o sebe rád pečuje, nebo se jako klasický muž umyjete, učešete a návštěvy salonů nijak neřešíte?

To se pletete. Klasický muž se neumyje a neučeše. Já jsem něco mezi metrosexuálem a klasickým mužem. Nemám moc rád přehnanou péči sám o sebe, ale zuby si občas vyčistím. Nemám třeba moc rád krémy. Občas, když se ještě ze vzdálené minulosti ozve puberta, tak mi dá manželka do ruky hadřík namočený čímsi a já si tím otřu inkriminované místo. Ale to je opravdu maximum.

Kristína Kloubková, Tamara Rottrová a Matěj Ruppert

Co vy a móda a kosmetika? Je vám to blízké, či spíše cizí?

Já bych pro to nejradši žil. Jsem mezi laky na nehty, šminkami, pudry a hadříky ve svém živlu. To je skutečně moje! Dělám si samozřejmě legraci, ale na druhou stranu objevil jsem skutečně jednu milou vychytávku, která je vhodná i pro muže. Jde o lak na nehty, který svítí jen pod UV lampami. Občas proto zajdu k paní Tamaře na kosmetiku, nebo ke své kamarádce, moderátorce Kristýně Kloubkové, která mi je nalakuje. Při koncertech mi pak nehty pěkně svítí a fanouškům se to líbí.

Takže si to lakování užíváte a razíte trendy pro muže?

Takhle to úplně není, jde spíš o srandu. Dnes jsem naopak přišel nehty odlakovat, protože jsme včera s Monkey Business měli focení, já si nalakoval nehty a zbyl mi na nich lak. Ale fanoušky možná v tomto inspiruji, protože už párkrát přišli na koncert se svítícími nehty také.

Kupujete kosmetiku pro svou ženu, nebo toto necháváte na ní?

Nechávám to ryze na ní, jinak by to asi nedopadlo dobře. Parfém na Vánoce, to ještě koupit zvládnu. Mám totiž krásné vůně moc rád, proto si tento výběr ujít nenechám. Jinak moc dobře vím a ctím, že každá žena, nejen ta má, má ráda svou značku kosmetiky a do toho já se opravdu nebudu montovat. (smích)

Co máte rád na své ženě?

Na mé ženě se mi líbí všechno. Kromě toho, že je perfektní, a když se budeme bavit čistě o tom fyzičnu, tak se mi nejvíc líbí to, co je skryto pod ošacením. Jinak osobně nesnáším, když je žena hysterická, což naštěstí ta má není.