Matěj Ruppert má dceru Anežku. Musím to pořádně oslavit, říká

„Jsme všichni šťastní a dojatí. Emoce mnou cloumají. Určitě to budu muset dneska pořádně oslavit. Manželka i dcera jsou v pořádku. Malá Anežka přišla na svět v 7:52, váží 2 440 gramů a měří 46 centimetrů. Na svět přišla v Podolí,“ řekl iDNES. cz novopečený tatínek.

Zpěvák si v otcovství hodlá vzít příklad ze svých rodičů. „Já se budu snažit být jako moji rodiče. Jsou naprosto dokonalí se vším všudy. S tím, jak mě podporují i jak mi dokázali správně dát občas na zadek, protože i to je samozřejmě nutné,“ řekl s tím, že chce být především vřelý. „Myslím, že vřelost je u rodiče strašně důležitá a taky kontakt.“

Jestli bude dobrý otec, obavy nemá. „Ne, největší obavu mám z toho, aby moje dítě nebylo slavnější než já,“ řekl se smíchem.

Počítá s tím, že ho rodičovství změní stejně jako kolegy z kapely. To ale neznamená, že se v kapele mění atmosféra. Po patnácti letech se Monkey Business pořád společně dobře baví.



„Legrace je pořád stejná. Někteří z nás jsme přestali tolik běhat za ženskými, to je jasné. Jsme trochu usedlejší, někteří z nás mají rodiny, to taky trochu člověka změní. Ale to nejdůležitější, a sice to, že nás to baví, a když se setkáme, je sranda, to pořád trvá,“ řekl Ruppert pro týdeník 5plus2.

Matěj Ruppert se podruhé oženil v říjnu 2013. S přítelkyní Terezou předtím žil tři roky a o ruku ji požádal na festivalu v Karových Varech.