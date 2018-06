Matěj Ruppert má první roli v opeře a čeká ho i role otcovská

„Z první zkoušky jsem měl hrozný strach, protože nejsem zvyklý takhle pracovat. Tady se jede v naprosto profesionální linii, s partiturou, s notami, které jsem myslel, že neumím. Ale teď když jsem to studoval, tak jsem zjistil, že je trochu umím, že takové dřevo nejsem,“ říká Ruppert.

„Taky jsem si říkal, jak mě přijmou kolegové operní pěvci. Slyšel jsem, že mezi operním světem a světem populární hudby panuje nějaká nevraživost. Už na první schůzce jsem zjistil, že to tak určitě není. Kolegové jsou fajn, vřelí a zábavní. Hned jsme šli na pivo,“ dodává.

V opeře Rudá Marie hraje postavu jménem Staliňák. „Hraju starého kmeta, starého komunistu, kterému údajně Fučík dluží peníze,“ popisuje.

„Text vznikl v první polovině 90. let v rámci improvizace a je dneska neuvěřitelně platný. Komunisté dělají to, co tam předvádíme. Akorát už nejsou zalezlí jako krysy v tom bunkru. Jako správné krysy, když nastal ten správný okamžik, vylezly ven. Je dobré si z nich dělat srandu, protože to jim patří a jelikož jsme demokrati, tak na ně klacky nevezmeme, jak to dělali oni,“ říká Matěj Ruppert, který s manželkou čeká prvního potomka.

V otcovství si hodlá vzít příklad ze svých rodičů. „Já se budu snažit být takový rodič, jako byli moji rodiče. Jak tatínek, tak maminka jsou myslím naprosto dokonalí se vším všudy. S tím, jak mě podporují i jak mi dokázali správně dát občas na zadek, protože i to je samozřejmě nutné,“ říká zpěvák. Jinak chce být především vřelý. „Myslím, že vřelost je u rodiče strašně důležitá a taky kontakt,“ dodává.