Homola: Vadilo by mi, kdyby dcera byla rasistka, jehovistka nebo emo

"Je hodně společenská, takže ji beru všude, i na festivaly. Beru ji všude tam, kam já jezdím, a vím, že to není nebezpečný," prozradil Homola s tím, že pětiletou Lauru bere nejradši pod širák, takže jí už před dvěma lety věnoval spacák.

"Ale týká se to jen Česka. Co se týká zahraničí, to bude jednou na jejím rozhodnutí, kam ona se rozhodne jet. Já s ní hranice republiky neopustím do jejích 18 let bez svolení matky," dodal muzikant v show Drzá Diana.

Matěj Homola na výletě s dcerou Laurou

Zpěvák skupiny Wohnout byl v mládí punker a vzpomíná, jak jeho rodiče těžko snášeli směr, jakým se vydal. Sám bude prý tolerantní k čemukoli, pro co se Laura rozhodne. Ale i on má své hranice.

"Nevím, co by se muselo stát, abych měl s Laurou vážnější hovor. Ale jsou věci, které by mi vadily. Třeba kdyby se dala ke skinheadům nebo fašistům jakéhokoli typu, hrozně by mi vadilo, pokud by podlehla nějaké církvi, jako jsou jehovisti nebo něco podobného, i kdyby začala být důsledně činná v nějaké povolené církvi. To jsou věci, se kterými bych měl problém. A pak jsou takové podružné, jako kdyby byla emo," řekl Homola.

Jeho dcera vyrůstá v luxusu, který on sám nevyhledává. "Každý svého štěstí strůjcem. Pokud jsou lidi, kteří věnují svůj život tomu, že shání peníze na to, aby mohli žít v luxusu, tak respekt. Z mého hlediska je taková starost jedině přítěží, která ti brání vidět a dělat jiné věci," myslí si Homola.

V show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10, z něj moderátorka Diana Kobzanová dostane i podrobnosti o nové přítelkyni.