Matěj Homola: S Darinou se pořád máme rádi

"Situace mezi námi je dobrá. U nás to nebylo tak hrozný, akorát že média z toho udělala šílenou záležitost. S Darinou jsme v pohodě, jsme spolu a máme se rádi. Měli jsme těžší období, ale je to za námi. Byl jsem docela smutný, co si média dokážou vycucat z prstu a vytisknout. Celá situace kolem toho je dost nepříjemná," řekl Homola iDNES.cz.

Frontman Wohnoutu dokonce přemýšlí i o dalším potomkovi. Malá Laura si však na sourozence ještě asi chvíli počká. "Darina zatím nechce, takže chvíli počkáme. Chtěl bych hrozně kluka, abychom to měli napůl rozdělené, Darina holčičku, já kluka."

Sympatický muzikant se před několika dny vrátil z měsíční cesty po Indii, kam si vyrazil s přáteli.

"Pronajali jsme si malé auto a udělali jsme si okruh. Dostali jsme se do míst, kam běloši vůbec nejezdí, takže jsme si užili špínu, střevní potíže, moře... Měsíc je na Indii krátká doba, ale snad jsem tam nebyl naposled. Jezdím tam strašně rád, je to úžasná země, Každý den se tam stane něco, z čeho ti spadne brada na zem. V Indii stačí jen vyjít na ulici a člověk hned něco zažije," vylíčil zážitky Homola. Teď se vrací k práci na muzice.