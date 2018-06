Matěj Homola: Bulvár je bojiště Dary, udělá pro něj cokoli

"Já jsem to svým způsobem chápal, protože Rytmus se stavěl do pozice hrdiny, který brání svoji partnerku, protože má pocit, že já ji usurpuji tím, že chci střídavou péči pro svoje dítě, což je mylný pohled. Pořád je to věc mezi mnou a Darinou, která už je naštěstí vyřešená," řekl Homola.

"Ale nastoupil do toho stylem, kdy už mě začal trošku s..t," dodal muzikant v rozhovoru s Mírou Hejdou v pořadu Limuzína.

"Řekl, že jsem feťák. Já se jako feťák necítím, že si dám občas jointa, není věc nebezpečná. A já se tím nechlubím a ani netajím. Když mě člověk, který se prezentuje tak, jak se prezentuje, označí za narkomana, tak mi to nevadí," řekl Homola o Rytmusovi.

Matěj Homola a Míra Hejda

Celá kauza podle něj překročila únosné hranice, když se začala propírat v bulváru. A i když to z jeho strany nevzešlo, nemá to Daře Rolins za zlé.

"Bulvár je bojiště Dariny. Ji to živí. Ona se neživí ani tak hudbou jako tím, že je celebrita. Takže si myslím, že je pro to schopna udělat cokoli. Ale míněno v normálním slova smyslu. Je to její práce," řekl s pochopením Homola a kvitoval dokonce přístup bulvárních novinářů, kteří dali prostor i jemu a celou kauzu popisovali objektivně.

