Před Amerikou musím přibrat, fanynky neřeším, říká Dejdarův syn

„Mám teď letní přípravu a s Karlem Frýdem se znám už devět let díky tátovi a HC Olympu, kde všichni hrajeme hokej. Musím se udržovat v kondici, proto jsem se mu ozval a domluvil se na individuálním tréninku. Potřebuju totiž přibrat deset kilo,“ přiznal Matěj, který si spolupráci s trenérem pochvaluje.

Ten mu totiž dovolil jíst téměř vše, i jeho oblíbenou pizzu. „Mám pizzu rád, takže je super, že ji můžu v pohodě jíst. Jinak v jídelníčku mám hodně masa či zeleniny. Dost mi to vyhovuje,“ prozradil Dejdar, který prý dostává od Frýda docela do těla.

„Nesmím to flákat, chodím cvičit skoro každý den, či obden. Někdy je to dost náročný, ale musím vydržet. Za pár týdnů už letím zpátky do Ameriky a zbývá mi přibrat ještě tři kila,“ dodává mladý hokejista.

Zpátky na Floridu se už Matěj těší, přestože se rád vrací domů. „V Americe to mám moc rád, přesto bych tam asi navždy žít nechtěl. Je tam především dobré prostředí, ani nepotřebuju inhalátor na astma, který naopak v Čechách užívám pravidelně,“ promluvil o zdravotních nepříjemnostech, které však nevidí při sportu jako přítěž. „Když sportuju, akorát se víc zadýchám, jinak to není nic zásadního.“

K hokeji patří i fanynky, které se podle Matěje sem tam objeví, ale nijak to zatím nehrotí. „Holky se určitě najdou, ale teď na to není čas. Snažím se hodně soustředit na sport a školu. Po prázdninách mě čeká stěhování do Connecticutu na PrepSchoolHockey, takže to je teď priorita číslo jedna,“ přiznává.

Ovšem na Floridu se hodlá na víkendy vracet, nadále tam totiž bude bydlet maminka Daniela a sestra Sára. „Mamka sice má trošku strach, ale s tím, že jdu pryč, se už celkem srovnala. Navíc se bude starat o Sáru, která chodí na Floridě do školy a hraje výborně golf i tenis,“ dodává Matěj, který život v Americe bere i jako skvělou školu angličtiny.

„Hodně jsem se za tu dobu v angličtině zlepšil. Ségra tenkrát, když jsme se stěhovali, neuměla ani slovo, a teď mluví anglicky z nás všech nejlíp. Dokonce rodičům i překládá,“ chválil Matěj Sáru.