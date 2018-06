Máte malý penis? Pak jste levičák!

Výzkum potvrdil, že větší penis má republikán v sedmi z deseti případů. Zdaleka nejobdařenější ze všech jsou ovšem ti nejkonzervativnější republikáni. Holandský sexuolog van Driel k tomu v časopisu European Urology Today dodává: "Škoda, že studie opomněla bádat, co se stane s velikostí penisu, když muž změní politickou orientaci."

Velikosti penisu se po staletí přikládá magický význam, ač pro "zachování rodu" nemá vůbec žádný význam. Přesto míry - konkrétně délka a průměr pohlavního údu - vnikly na jednání Evropského parlamentu. O co poslancům šlo? O nic menšího, než ustanovit evropskou normu penisu, kterou pak budou respektovat výrobci prezervativů.



A šlo do tuhého! Navrhlo se, že průměrný evropský penis v erekci měří do délky 17 centimetrů a v průměru 5,6 centimetru. V té chvíli povstali Britové; anglické penisy jsou prý zásadně větší. Z prekérní situace navrhla východisko poslankyně za holandské Zelené Nel van Dijk. Předložila dvě řešení. První: ať si každý členský stát ustanoví svůj vlastní průměrný penis. Druhé: vytvořme Chartu penisu a pokud se do ní ta která země nevejde, nechť požádá o výjimku. To už si dělala legraci, neboť další návrh byl, aby byli do normy zglajchšaltováni i slovutní a prací zmožení poslanci Evropského parlamentu, jinak tam nemají co dělat.



Angličané na parlamentní půdě sice halasně hájili své mužné míry, nicméně v soukromí jsou na tom jistě podobně jako většina mužů. Tedy bídně. Americký sexuolog Barry McCarthy zjistil, že dva ze tří mužů si o svém penisu myslí, že je malý. Nachází pro to zábavná vysvětlení. Dvě z mnoha: poprvé vidí malý kluk cizí penis, když zahlédne nahého otce, který je nepoměrně větší. A další důvod malomyslnosti: podruhé vidí mladý muž penis svých kolegů v šatnách a vidí ho en face, tedy zepředu, nikoliv ze shora jako svůj, což je pohled "zmenšující", jak potvrdí všichni umělci.



Velikost penisu se neodvozuje jen podle politické orientace, návodů, nejrůznějších odhadů a souvislostí jsou mraky. Nejznámější je asi vztah mezi velikostí nosu a pohlavního údu, o čemž vážně přemýšleli i lékaři a ustanovili dokonce termín "nosogenitál". Dalším vodítkem je prý velikost chodidla.



A můžeme jít dál: zmíněný Havellock Elliott přišel na to, že největšími penisy jsou obdařeni atleti, zatímco nejmenšími plavci. A tak dále do nekonečna.

Co myslíte - Al Gore nebo Bush?