Máte aspoň rok starého domácího miláčka? Vyzkoušejte jeho inteligenci

1. Schopnost pozorováníPředstírejte, že se psem chcete jít ven. Když vás pes pozoruje, vezměte si kabát, klíč a vodítko, ale pak zůstaňte stát. Když pes běží ke dveřím nebo rozčileně přiběhne k vám - 5 bodů. Když ne, jděte směrem ke dveřím a zastavte se. Když k vám přijde - 4 body. Když ne, dojděte až ke dveřím a dělejte, jako byste je otevírali. Když k vám pes přijde - 3 body. Když nepřijde, ale vykazuje nějakou reakci - 2 body. Žádná reakce - 1 bod.V době, kdy je pes mimo byt, přestavte nábytek. Nejméně pět kusů by mělo stát jinde, než stálo předtím. Vezměte stopky a zavolejte psa. Když začne během 15 vteřin přestavěný nábytek očichávat nebo zkoumat - 5 bodů. Zaregistruje změnu za 15 až 30 vteřin - 4 body. Dále: 30 až 60 vteřin - 3 body. Když se zdá, že pes něco zpozoroval, ale nic neočichává - 2 body. Po minutě žádné reakce - 1 bod.Počkejte, až bude pes sedět asi dva metry od vás. Dívejte se mu upřeně do očí, až se on podívá na vás. Po dalších třech vteřinách nasaďte široký úsměv. Pes přijde k vám a vrtí ocasem - 5 bodů. Pes se přibližuje jen pomalu, nebo dojde na půl cesty a nevrtí ocasem - 4 body. Pes se zvedne, ale nepohne se - 3 body. Pes odejde - 2 body. Žádná reakce - 1 bod.Vezměte psa na vodítko a posaďte ho doprostřed pokoje. Ukažte mu sousto, které příliš nevoní, a rychle ho položte do rohu místnosti. Pak vyveďte psa z místnosti a choďte s ním v kruhu. Nejdéle po 15 vteřinách ho zaveďte zpět do místnosti a pusťte z vodítka. Pes jde přímo k soustu - 5 bodů. Systematickým čenicháním zjistí správný roh a sousto najde - 4 body. Pes hledá nesystematicky, a přesto najde sousto nejdéle za 45 vteřin - 3 body. Pes hledá, ale po 45 vteřinách nic nenajde - 2 body. Bez reakce - 1 bod.Začátek jako u testu 7. Položte sousto do jiného kouta. Potom vyveďte psa z místnosti a vraťte se s ním za pět minut. Pes jde přímo k soustu - 5 bodů. Jde nejdřív do rohu z testu 7, a teprve pak rychle do správného rohu - 4 body. Systematicky vyčenichá správný roh a sousto najde - 3 body. Hledá nesystematicky, ale najde sousto maximálně po 45 vteřinách - 2 body. Hledá, ale po 45 vteřinách nic nenajde - 1 bod. Bez reakce 0 bodů.Postavte z těžkých knih nebo jiných předmětů a prkna malý stolek. Musí být tak vysoký, aby na něj pes dosáhl tlapou, ale tak nízký, aby pod něj nemohl strčit hlavu. Dejte psovi očichat sousto a položte ho rychle pod prkno. Pes si tlapou vytáhne sousto maximálně za 60 vteřin - 5 bodů. Za jednu až tři minuty - 4 body. Pes se snaží vytáhnout sousto čumákem nebo tlapou, ale během tří minut to nedokáže - 3 body. Čichá a po jednom nebo dvou pokusech to vzdá - 2 body. Po třech minutách žádná reakce - 1 bod.Pes by měl sedět ve vzdálenosti asi dvou metrů. Zavolejte na něj obvyklou intonací: konzerva". Když k vám pes přijde - 3 body. Když nepřijde, zavolejte hudba", a když potom přijde - 2 body. Když se pes na žádné zavolání nepohnul, zavolejte ho jménem. Když se přiblíží - 5 bodů. Když ne, zavolejte ho ještě jednou. Při reakci - 4 body, když nereaguje - 1 bod.I. Nechte psa očichat jeho oblíbený pamlsek. Pak jej položte na zem tak, aby to pes viděl. Zakryjte pochoutku prázdnou plechovkou. Vyzvěte psa, aby žral, a měřte čas. Na to, aby se dostal k vnadidlu, potřebuje pět vteřin - 5 bodů. Trvá to pět až 15 vteřin - 4 body. Dále 15 až 30 vteřin - 3 body, 30 až 50 vteřin - 2 body. Jestliže to pes nedokáže, ale čichá kolem plechovky - 1 bod. Žádná reakce - 0 bodů.II. Vezměte menší deku a dejte ji psovi očichat. Pak mu ji rychle a plynule hoďte přes hlavu a plece. Osvobodí se během 15 vteřin - 5 bodů. Když to dokáže za 15 až 30 vteřin - 4 body. Osvobodí se za 30 až 60 vteřin - 3 body. Déle: jedna až dvě minuty - 2 body. Nezvládne to - 1 bod.III. Dejte psovi očichat chutné sousto a nechte ho, aby je pozoroval po dobu pěti vteřin. Přehnaně rychle položte sousto na zem a přikryjte je utěrkou. Dejte psovi pokyn, aby žral, a měřte čas. Pes se dostane k soustu během 15 vteřin - 5 bodů. Dále: 15 až 30 vteřin - 4 body, 30 až 60 vteřin - 3 body, jedna až dvě minuty - 2 body. Pes se sice pokouší dostat k soustu, ale vzdá to - 1 bod. Po dvou minutách žádná reakce - 0 bodů.Sečtěte body dosažené psem 45 bodů nebo víc: Pes je vynikající. Takhle inteligentních je méně než pět procent psů. 38 až 43 bodů: Velkolepý pes s vysokou inteligencí. 32 až 37 bodů: Pes je nadprůměrně inteligentní a měl by být schopen dělat vše, co se od normálního psa očekává. 20 až 31 bodů: Průměrná inteligence. Někdy je pes chytrý a někdy hloupý. 14 až 19 bodů: Podprůměrná inteligence. Vyžaduje hodně trpělivosti vůbec něčemu psa naučit. 8 až 13 bodů: Na hranici inteligence. Se psem budou potíže. Méně než 8 bodů: Velký deficit inteligence. S takovým psem žít je velmi problematické.