Matce údajného syna zpěváka Biebera hrozí žaloba za znásilnění

Zpěvák si loni v říjnu po koncertě údajně zavolal k sobě Mariah a odvedl ji do koupelny, aby byli sami. "Okamžitě bylo jasné, že jsme se přitahovali, a začal mě líbat," píše se v čestném prohlášení Yeaterové.

Sex trval prý jen 30 sekund a Bieber nechtěl použít ochranu. Dívce řekl, že je ještě panic a chce všechno cítit. Yeaterová teď po zpěvákovi požaduje test otcovství a finanční podporu pro svého čtyřměsíčního syna Tristyna (více zde).

Mariah Yeaterová magazínu Star tvrdí, že Justin Bieber je otcem jejího dítěte.

Zpěvákův mluvčí však její tvrzení popírá a Bieber to nechtěl vůbec komentovat. "Budu se soustředit na pozitiva... hudbu," napsal zpěvák na Twitteru ve čtvrtek.

V pátek v show Today televize NBC však prohlásil, že Mariah Yeaterovou nezná a nikdy ji ani neviděl.

"Nic z toho není pravda," řekl zpěvák.

Yeaterové dědeček Eddie Markhouse však trvá na tom, že jeho vnučka nelže. "Neznám celý příběh. Je to v podstatě dobrý člověk. Má velké srdce. Je to hodná holka a miluje to dítě," řekl pro Radaronline.com.

Bieberovi bylo jen šestnáct, když měl po koncertě ve Staples Centre v Los Angeles aférku s údajnou matkou svého syna. Yeaterové bylo tenkrát devatenáct. Protože byl ale zpěvák nezletilý, dívku můžou žalovat za znásilnění. Podle kalifornských zákonů při sexu nezletilého s někým o tři a více let starším hrozí staršímu z partnerů až rok ve vězení.

Justin Bieber v současnosti chodí s devatenáctiletou zpěvačkou a herečkou Selenou Gomezovou. Ta se zatím k celé věci nevyjádřila.