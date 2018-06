Matce, která píchala osmileté dceři botox, odebrala dítě sociálka

Linka bezpečí v San Franciscu přijala stovky telefonátů od rozhořčených diváků show Good Morning America, kde osmiletá Britney popisovala, jak jí maminka píchá botoxové injekce, protože nechce mít vrásky a že jí to sice bolí, ale už si zvykla.

Sociální pracovníci o víkendu dítě matce odebrali.

"Je dost neobvyklé, když matka píchá osmileté dceři botoxové injekce a rozhodně to je důvod pro vyšetřování," řekl Trent Rohrer ze sociálního úřadu San Francisca.

Campbellová se ale brání, že není jedinou matkou, která dceři dává botox. Na tento nápad ji přivedli právě další rodiče, jejichž dcery soutěží o tituly dětských Miss.

"Když se Britney poprvé zúčastnila soutěže, rodiče mluvili o tom, jak dávají svým dcerám injekce, aby zvětšili jejich rty nebo zmenšili vrásky. Každý to dělá a mluví o tom. Neděláme nic nezákonného a já nechci, aby tam moje dcera byla jediná, která si nijak nepomáhá," řekla matka, která dceři před soutěží také depilovala nohy voskem.

"Snažím se Britney pomoct, aby se stala hvězdou. Vím, že jednou bude modelka, herečka nebo zpěvačka. To, co jí teď dávám, zajistí, že bude vypadat stále mladší a bude mít dětský obličej. Vše, co pro Britney chci, je co nejlepší start do života, aby bylo pro ni snazší stát se superstar," dodala Campbellová s tím, že by si sama přála, aby to pro ni její matka kdysi udělala.

Její výroky ale popírají organizátoři dětských soutěží krásy. "Nikdy v životě jsem neslyšel, že by se dětem dával botox. Vždyť je to šílené. K čemu by jim byl? Žádné vrásky nemají," řekla ředitelka soutěže krásy v Kalifornii Barbara Thomasová.

Úřady teď vyšetřují, zda se matka na Britney nedopustila týrání svěřené osoby. Dívku museli dát zatím do ústavní péče, protože její otec je už čtyři roky po smrti.

"Mluvila jsem s člověkem obeznámeným s tím případem. Britney už není s matkou v jejich domě. Vede se jí dobře," řekla zpravodajka Good Morning America Lara Spencerová. "Případ vyšetřuje služba na ochranu dětí a během týdne bychom měli znát nové podrobnosti. Ale hlavní je, že (Britney) se má dobře," dodala.

Botox je pro dítě nebezpečný

Aplikace botoxu je poměrně bolestivá a pro kosmetické účely se nedoporučuje nikomu mladšímu osmnácti let. U dítěte může botox ochromit vyvíjející se svaly; vpíchnutí na špatné místo nebo v nesprávné dávce může navíc způsobit dýchací potíže nebo ovlivnit schopnost dítěte polykat.

VIDEO: Matka píchá své osmileté dceři botox Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ještě horší mohou být dopady na psychiku dítěte, když mu takto jeho vlastní matka dává najevo, že není dokonalé.

Botox byl zaveden v roce 1989 coby prostředek pro vyhlazování vrásek, ale schválený je také k léčbě takových problémů, jako je nadměrné pocení či migrenózní ataky. Látka, která je pročištěnou formou jedu botulinu, blokuje spojení mezi nervy a svalem a dočasně sval ochromuje. Injekce mohou být bolestivé a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je nedoporučuje pro nikoho mladšího 18 let.