Průšvih v show MasterChef: soutěžící Marek utekl, zachytily ho kamery

"Marek tvrdil, že se potřeboval projít. V hluboké noci se zvedl, na postel naaranžoval atrapu a odešel pryč," prozradil jeden z členů týmu.

Marek Pavala ponese následky za noční útěk z bratislavské vily.

V osudnou noc ihned přijel na místo i kreativní producent soutěže Branislav Ciberej, který vzniklý problém odsoudil. Pavalovi oznámil, že se dopustil prohřešku, za který ponese následky.

"Byl jsem tady poblíž a nevím, co bych k tomu měl víc říct. Neudělal jsem nic, co by mohlo něco ohrozit. Jsem si ale vědom toho, že jsem tohle neměl dělat," uvedl Marek v okamžiku, kdy se vracel z nepovolené noční mise.

Všichni soutěžící MasterChefa pobývají v době natáčení v bratislavské vile, kde jsou izolováni od okolního života. Přejezdy mezi jejich dočasným bydlištěm a studiem, kde se pořad točí, jistí členové produkce. V zájmu všech totiž je, aby soutěžící měli co nejméně informací o průběhu soutěže.

Jaký trest na Marka Pavalu čeká, se ukáže v pátečním vydání kuchařské show. Není ani vyloučeno, že v soutěži úplně skončí.