MasterChef zná vítěze, milion a čtvrt vyhrál podnikatel Petr Jonáš

Na začátku soutěže jste uvedl, že kdybyste vyhrál, použijete výhru na cestování za jídlem. Už máte konkrétní plán?

Na prvním castingu mi přišla tato otázka tak trošku zábavná. Neříkám, že jsem si nevěřil, ale byl jsem si vědom, že cesta za titulem je dlouhá a vytoužený cíl velmi daleko. A i proto jsem se snažil odpovědět nějak zábavně. Pro upřesnění jsem řekl: "Peníze bych projedl, propil a procestoval." Teď, když už jsem konečně dorazil na vrchol pomyslné hory MasterChef, budu trošku více uvažovat nad tím, jak s penězi naložím. Ale nebojte se, určitě tam bude cestování a spousta jídla. První cesta určitě povede do mého milovaného Edinburghu, kde moji drazí přátelé otevřeli novou úžasnou restauraci.

Jaké bylo finále K cestě k vysněné výhře stáli Petru Jonášovi dva nejsilnější soupeři - Marek Pavala a Michaela Králíková. Pavala vypadl první, po něm i Králíková. Všichni museli v průběhu finálových bojů prokázat znalost dochucovadel, krájení a také přípravy holandské omáčky. Vítěze určila porota, v níž zasedli odborní šéfkuchaři Jiří Štift, Radek Šubrt a Martin Korbelič. MastrChef, který se objevil ve více než třiceti zemích světa, se v Česku a na Slovensku vysílal poprvé.

Co bylo na MasterChefovi nejtěžší?

Je těžké říct, co bylo nejtěžší. Každé kolo mělo své úskalí. Život ve vile taky nebyl vždy jen zábava. Až na malé drobnosti jsme měli obrovské štěstí na bandu příjemných a inteligentních lidí. Každý přidal svoji unikátní osobnost, až vznikla různorodá paleta vlastností, která tvořila toto místo příjemným, snesitelným a zábavným. Co bylo pro mě nejtěžší? Koncentrovat se na každé nové kolo. Zahodit za hlavu rozčarování z proher a nezdarů. Najít energii, zvednout se a pokračovat dále. Věřím, že to je jedna z věcí, která mě k vítězství dovedla.

Zůstanete v kontaktu s některými ze soutěžících?

Plně doufám, že ano. Nerad bych zmiňoval konkrétní jména, aby to nevyznělo jako nějaké preference toho či toho. Ale jsou tu lidé, ke kterým cítím větší náklonnost, hlavně z generačních důvodů. Marek a Zuzka jsou definitivně jedněmi z nich, také Octavia, která je pro mě něco jako mladší sestřička, kterou jsem vždy chtěl.

Je naopak někdo, s kým už se vidět nikdy nechcete?

Takový člověk v soutěži nebyl.

Budete vydávat kuchařku. Proč by si ji měli lidé pořídit?

Na to se neskonale těším. Kuchařku by si měli koupit všichni, kteří chtějí objevit nový pohled na vaření. V kuchařce budou recepty nás všech. Nebude to jen o mně, ale bude to cesta všech finalistů, která přinesla největší radost jednomu z nás. Očekávejte kuchařku od MasterChefa a tím jsou svým způsobem všichni, kteří se účastnili finálové TOP 20.

Jak se změní váš život po MasterChefovi?

To skutečně nevím. Mám v Brně svoji kavárnu a té se chci i nadále věnovat. Chci rozšířit nabídku o večery zážitkové gastronomie a dozajista použít něco, co jsem se v soutěži naučil. Budu se snažit chopit každé dobré příležitosti tak, jak to dělám celý život. V co však doufám nejvíc, je, že to bude k lepšímu a že se mně podaří udržet se oběma nohama pevně na zemi.