VIDEO: Masky, ptáci a dlouhé róby. VIP byly na maškarním k nepoznání

Masky aneb Proč být neviditelná Karolína Bosáková, modelka Pro mě by bylo zajímavé být neviditelná proto, abych zjistila, co lidi říkají. Třeba o práci, kterou dělám nebo třeba o tom, jaká jsem. Taťána Kuchařová, modelka Občas má člověk chuť někam utéct, schovat se, nebýt vidět a jen tak pozorovat. Já ráda pozoruji. Simona Krainová, modelka Neviditelnost je přání spousty lidí. Člověk by si tím určitě chtěl otestovat reakce svého okolí. Neříkám, že tak nedůvěřuji, ale na jeden den by se mi to líbilo. A možná, že už bych to nikdy nechtěla.