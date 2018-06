Masového vraha Mansona si chce vzít jeho o 54 let mladší fanynka

"Řeknu to rovnou, Charlie a já se budeme brát. Kdy, to ještě nevíme. Ale beru to velmi vážně. Charlie je můj manžel. Řekl mi, že to mám říct. Zatím jsme to nikomu neřekli," prohlásila Star pro magazín Rolling Stone.

Mladá žena si s masovým vrahem začala psát před šesti lety. V roce 2007 se přestěhovala do Kalifornie, aby byla svému idolu blíž a od té doby ho navštěvuje každý víkend.

"Lidé si možná myslí, že jsem blázen. Ale oni nic nevědí. Toto je pro mě to pravé. Pro tohle jsem se narodila," říká brunetka.

Samotný Manson má však na věc jiný názor. "Je to kupa nesmyslů. Jsou to hlouposti. Jen to hrajeme pro veřejnost," řekl magazínu.

Star provozuje webové stránky, kde žádá propuštění Mansona z vězení a prohlašuje, že byl posledních 40 let vězněn neprávem.

Charles Manson většinu života strávil ve vězení, v mládí seděl většinou za krádeže a vloupání a natrvalo se za mříže vrátil v roce 1969, kdy pod jeho vedením brutálně zabila jeho "Rodina", kterou vedl, sedm lidí včetně těhotné manželky režiséra Romana Polanského. Manson byl odsouzen k trestu smrti, ale po změně zákona v Kalifornii si odpykává doživotí. Všechny žádosti o propuštění mu byly zamítnuty (více zde).