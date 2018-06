Masopustní úterý slaví v Olney palačinkovým závodem

Běh s palačinkami je tradiční způsob odslav konce masopustu v městečku nedaleko Londýna. Běh s palačinkami - kategorie žen.

Na Masopustní úterý to už dlouho před soutěží v tomto malém městečku s šesti a půl tisíci obyvateli vypadá jako na pouti. Rozcvičkou před závodem dospělých byl závod dětí, který o prsa vyhrála dvanáctiletá Ellen Daviesová. Závodila poprvé a kromě běhání ji nejvíc baví fotbal. "Hraju za místní klub Olney Town Girls," prohlašuje pyšně.Před hospodou U býka vyhrává dudák v červeném kiltu, poblíž kostela zase navozuje náladu obří orchestrion. Vedle v sále to vypadá jako v manufaktuře na palačinky."Dnes jich uděláme tak tři sta. Všechny se snadno prodají. Jedna za libru," pronáší asi padesátiletá Hilda Kirkwoodová s očima upřenýma na palačinku. "To je náš kouzelný koberec," ukazuje s úsměvem na fólii, kterou používá, aby se palačinky nepřipálily. Udělat 300 palačinek není jenom tak. Těsto si musela s pomocnicemi připravit už v pondělí a do pečení se pustily už v devět ráno."Naše palačinky jsou ale z jiného těsta než ty závodní," vysvětluje Hilda. Palačinky, které mají na pánvích závodnice, musejí být totiž těžší, aby jim za běhu nevypadly. "Těsto je hustější, palačinky pak nejsou moc k jídlu."U kostela, kde hlavní závod končí, rázuje v černých sametových pumpkách, vestě a kabátu, košili s krajkovým fiží, hedvábných černých podkolenkách a lakovkách s přezkami Vysoký šerif Buckinghamu. Přišel i starosta Olney Dave Price, který v půl sedmé večer zavolá do texaského města Liberal. Tam se totiž s několikahodinovým zpožděním uskuteční podobný závod. Přátelská rivalita mezi Olney a Liberal je pověstná, začala už v roce 1950, kdy vyhrálo Olney."Mají prý lepší povrch," mne si Price starostlivě čelo. Loni byl Liberal o pár sekund lepší.Jako první vybíhá ze zatáčky hnědý pes. Dav pobaveně zahučí, pes zazmatkuje, otočí se dvakrát dokola a pak skulinou vyklidí dráhu. Uběhne pár vteřin a do cílové rovinky vbíhá první závodnice. V sukni, se zástěrou a šátkem na hlavě, před sebou pánev s palačinkou. Osmadvacetiletá Averil Somanová si udržuje bezpečný náskok a protíná cílovou pásku. Čas 65 vteřin. O vteřinu lepší než loni."Tehdy jsem tu nebyla, byla jsme na operaci," svěřuje se Averil, která podobně jako ostatní účastnice musí mít trvalé bydliště v Olney. Na pánvi má malou, z jedné strany hodně připálenou palačinku, kterou si sama upekla už v neděli. Při běhu ji přidržovala palcem. Těsně před protržením cílové pásky ji však stejně jako při startu musela ve vzduchu otočit."Jíst ji samozřejmě nebudu. Zahodím ji," odpovídá, jak naloží s rekvizitou, která ji pomohla ke slávě. Vítězství v letošním palačinkovém závodě Averil kromě obdivu a uznání vyneslo také osobní počítač, šek na 100 liber a drobné dárky.Vítězka se už vydýchala a vypovídala a spolu s ostatními míří do kostela, kde se na počest závodu koná zvláštní mše. V nedaleké hale bude večer party, na níž bude vyhlášen celkový vítěz transatlantického klání. Vítězka závodu v Olney, který se běhá už od roku 1445, věří, že není bez šancí.