Masopustní průvod pobavil metropoli

Hudebníci v pestrých kostýmech a s dovedně pomalovanými obličeji zaplavili potom v sobotu odpoledne Hradčany, Malou Stranu a Staré Město neobyčejnými rytmy a vlnami masopustního veselí. "Konečně vidím, k čemu ty trubky jsou...Ten rytmus by jim mohli závidět i Loutkové, Bidlové, Likvidi a všichni ostatní diskžokejové," řekl přihlížející, který se v cíli průvodu, na Staroměstském náměstí, náhodou objevil mezi stovkami dalších diváků.Guggemusik, jak se tradiční veselá karnevalová hudba v německy mluvících zemích nazývá, se při průvodu podařilo roztancovat další stovky lidí na Karlově mostě a v úzkých ulicích historického centra. "Taková hudba tu není zažitá, přesto bylo vidět, že lidi baví. U nás jsou karnevalové průvody mnohem samozřejmější," hodnotila pražské publikum sedmnáctiletá trumpetistka Jolanda Jolleová ze Švýcarska. Její kapela zahrála na Staroměstském náměstí jeden z posledních hitů Alanis Morisette, doprovázený šestnácti bubeníky a zhruba třicítkou trubačů - takový útok na ušní bubínky nechal v klidu jen málokoho. "Skladby aranžuje pouze jeden člověk, vybere je třeba z aktuálních hitparád a přepíše pro nás. Není moc lidí, kteří slyší normální popovou písničku a hned si ji dokážou představit v "gugger" úpravě," popsala přerod romantického songu v dunivou veselici trumpetistka Jolanda, která, stejně jako její spoluhráči, zvolila pestré šaškovské oblečení.Rytmy dechovky, vojenské nebo latinskoamerické, ale i moderní taneční klubové hudby v pražských ulicích v půlce ledna zaskočily i některé turisty. Faschingové nebo v Čechách masopustní veselí totiž obvykle vrcholí až v týdnu před Popeleční středou, která letos připadá na 17. února. "Je to milé překvapení, ve staré Praze zní a vypadá tradiční německý karneval úplně jinak. Ve Frankfurtu mají například karnevalové masky i prodavačky v obchodních domech," vysvětlila návštěvnice hlavního města Vera Auschlagová.Tradicí ožívají v Německu, Rakousku a Švýcarsku v polovině února celá města. "Karneval je náš oficiální svátek, a nejen proto existují v každém menším městě dvě tři kapely, které na fasching vyjdou do ulic," vysvětlil pozounista ze švýcarského souboru Teemöcke Patrick Tirkmayer, kterého kromě zájmu pražského publika překvapily i zdejší hospody. "Odjíždíme v neděli ráno a celou sobotní noc si ještě chceme užívat českého piva," řekl pozounista v pekelném rudočerném kostýmu.Spokojení byli i strážníci. "Z naší strany bez závad," zhodnotil masopustní akce stručně operační dozorčí městské policie.Gugemuzikanti nesoupeří o dokonalý hudební výkon, jde jim o zábavu a největší legraci mají stejně jako diváci z toho, když se stane, že trumpety, basy a bicí na chvíli hrají bez harmonie, každý úplně někde jinde.