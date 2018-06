Masopust je mezníkem i v kosmetice

Pokožka na jaře právě nezáří energií, spíše naopak. Bývá unavená a ochablá. Je lepší sáhnout po vitaminové masce, nebo po milosrdně zakrývajícím make-upu? Kosmetička Miroslava Slivová ze salonu Christian Dior je přesvědčená, že péče o pleť nezačíná zvnějšku, ale zevnitř. Co to znamená v praxi? Pleť se potřebuje pročistit stejně jako organismus. To, co jíte, se vám odráží i na pokožce. Ve škole pro kosmetičky nám profesorka radila, že po masopustu by měl už člověk zapomenout na maso a přejít na zeleninu a ovoce. Dala nám dokonce jeden recept, který uplatňuji dodnes. Tři dny jím jen zelené hroznové víno a piji bylinkové čaje. Organismus a s ním i pleť se pročistí a vypadá mnohem odpočinutěji. Na podzim u mě tato kúra funguje i jako prevence chřipky. Co by mělo přijít po třech dnech "vinného" půstu? Záleží na pleti, ale obecně lze doporučit několik věcí. Řada žen trpí po zimě dehydratací pokožky, protože pracují v přetopených nebo klimatizovaných kancelářích. Dopřát si hydratační masku by proto měly nejen v klasické podobě, ale klidně i na noc místo krému. Pro hodně unavenou pleť bych doporučila "dopingovou" terapii v podobě výživného séra nebo kvalitní vitaminové krémy. A hlavně - hodně pít. Nejlepší je voda bez bublinek nebo bylinkové čaje.