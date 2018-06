Hana Mašlíková znovu budí rozruch, v Thajsku nafotila lesbické akty

"Myslím, že se se fotečky velmi povedly. Fotila jsem se známou thajskou modelkou, která se jmenuje Nam, což v překladu znamená voda. Byla nádherná a prozradím, že došlo nejen na doteky, ale také na polibky, a pro obě to byla se ženou premiéra," přiznává Hana Mašlíková.

Realizační tým, v čele s fotografem Janem Tůmou, zasadil celé focení do exotického prostředí ostrova Koh Chang. Dechberoucí faunou i flourou to tam dýchá na každém kroku, takže už při odjezdu z Česka bylo jasné, kterým směrem se bude celá realizace ubírat. A nikoho nenapadlo, že to nebude úplně jednoduché.

Hana Mašlíková nafotila v Thajsku sérii odvážných lesbických fotografií pro Playboy

"Záměr fotit čistě přírodní fotky se slonem jsem měl už v Čechách, ale nečekal jsem komplikace. Třeba slon je v Thajsku doslova posvátné zvíře, a tak ho fotit po boku i tak krásných modelek je všudypřítomný problém," líčí fotograf Jan Tůma. Týmu nakonec musel pomoci až jejich kamarád z Česka, který ovládá thajský jazyk.

"I tak jsme to neměli jednoduché, protože jsme museli slona odvézt do džungle mimo civilizaci. Hanka si jeho hrubou kůži užívala a pochvalovala. Ale jen do chvíle, než přišel tropický liják," popisuje Tůma, který nakonec musel focení co nejvíc zkrátit.

Hana Mašlíková podle zákulisních informací inkasuje za odvážné fotografie velmi slušný honorář, údajně půl milionu korun.

Kromě výdělku je ale rodačka z Teplic vděčná za exotickou cestu, díky níž se mohla ohřát a poznat dosud nepoznané. "Byl to nádherný pobyt. Okouzlená jsem byla z královského paláce v Bangkoku.

Užila jsem si skvělé jídlo, výborné masáže, relaxovali jsme na pláži, a naprosto hotová jsem byla z kontaktu se slonem," potvrzuje Hana Mašlíková.