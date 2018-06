Mašlíková zažila dovolenou hrůzy. A recepční hotelu po ní chtěl sex

Špína, zápach, neumytá toaleta, nestravitelné jídlo, nefungující klimatizace, tak popisuje osm dní dovolené na ostrově Djerba modelka se silikonovými čtyřkami. Dala za ni čtrnáct a půl tisíce a hned tak na ni nezapomene, bohužel ne v dobrém. Mrzí ji to tím víc, že na ni vzala svého synovce a rodiče, kteří byli poprvé u moře.



Hana Mašlíková se svými rodiči.

"Bylo to otřesné, něco takového jsem nikdy nezažila. Na posteli bylo špinavé povlečení, toaleta byla neumytá po někom, kdo na ni předtím vykonal velkou potřebu. Když jsem chtěla vyvětrat, do pokoje se namísto čerstvého mořského ozónu vehnal smrad močůvky. Služby all inclusive spočívaly v tom, že jsme vystáli dlouhou frontu u jediného baru, který tady byl k dispozici pro tisíc hostů a dočkali jsme se jen jednoho pití. Skluzavku zapínali na půl hodiny denně a v bazénu byla tak přechlorovaná voda, že mi zničila plavky," líčí rozhořčeně Mašlíková.



Hana Mašlíková byla na pláži středem pozornosti.

V tříhvězdičkovém hotelu Prima Life Garden Park se nenamáhali ani s denní výměnou ručníků. Problémy se modelka snažila řešit u delegáta, který byl jejich zájezdu přidělen, ten se jí ovšem k jejímu velkému překvapení vysmál. Pomoci se nedovolala ani u recepčního hotelu. Naopak. Výměnou za služby, na které měla spolu s dalšími turisty nárok, požadoval sex. "Bez okolků na mě vybalil, že když mu budu po vůli, tak že budou čisté ručníky i něco jiného. Samozřejmě jsem to okamžitě odmítla."



Hana doufala, že dovolenou s rodiči prožije úplně jinak.

Marné bylo i dovolání se na centrálu cestovní kanceláře, od které zájezd koupila. "V cestovce telefon nikdo nezvedal, nebylo možné se tam dovolat. Já to tak ale rozhodně nenechám. Spolu s dalšími turisty jsme sepsali reklamační protokoly a dnes to jdu řešit do cestovky osobně. To, co jim řeknu, si za rámeček nedají," uzavírá naštvaná modelka.