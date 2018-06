Mašlíková vypadala tak uboze, že by si sama dala pětikorunu

"Když jsem se podívala do zrcadla, málem jsem se nepoznala. Sama bych si dala pětikorunu," smála se Mašlíková. Stejný dojem měla i modelka Martina Gavriely. "Byla to pořádná změna. Pro lidi to bude asi pořádný šok. Všichni mě znají většinou nahoře bez. Strašně mě focení ale bavilo," prozradila modelka.

K focení hvězdy přemluvil majitel internetové televize Roman Anton. "Chtěl jsem modelky a osobnosti ukázat v jiném světle. Původně jsem si myslel, že mě všechny holky odmítnou a byl jsem hodně překvapen, že to naopak přivítaly a byly nadšené," řekl Anton. "Hanka Mašlíková dokonce chce převlečená za bezdomovce dorazit i na křest," dodal.

Kalendář pokřtí 8. prosince Leoš Mareš. "Když jsem Leošovi o kalendáři říkal, přišlo mu to neskutečně vtipný a hned roli kmotra vzal. Neváhal ani vteřinu," řekl majitel televize.

Jako bezdomovci se v kalendáři vedle modelek objeví také herec Martin Zounar, moderátor Libor Bouček a další hvězdy.