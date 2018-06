Mašlíková věří fotbalistům: Dneska vyhrají 2:0!

"Já mám fotbal hrozně ráda. Šest let jsem žila s jedním fotbalistou z Teplic a díky němu jsem tomuto sportu naprosto propadla," vysvětluje. "My jsme spolu sledovali naprosto všechny zápasy, všechna mistrovství, Eura a Poháry UEFA, takže jsem tím pádem zvyklá sledovat fotbal," doplňuje modelka, která chtěla naše hráče podpořit přímo ve Švýcarsku. "Chtěly jsme se tam vypravit s kamarádkou, ale pracovně se mi to kříží s jinými věcmi, takže to nezvládnu."

Protože však Hanka lásku k fotbalu myslí vážně, vyřešila svou dnešní neúčast na ženevském stadionu trochu jinak - sympatie vyjádřila reprezentantům prostřednictvím vzkazové plachty televize Prima, která dnes bude stát na pražském Staroměstském náměstí. "Je to super nápad, fanoušci tak mají jistotu, že se jejich podpora určitě ke klukům dostane," dodala modelka.

A jak tipuje výsledek dnešního duelu Česko - Portugalsko? "Bude to jasná výhra. Kluci by mohli dát tak 2:0," uzavírá Hanka Mašlíková.

Vyhrají dnes naši fotbalisté nad Portugalskem?