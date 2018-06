Mašlíková: v sexy prádle svádí už jen svého přítele

Modelka dobře ví, jaké prádlo jí sluší, ale ne vždy sehnala díky svým silikonovým pětkám přesně to, co si představovala. To se ale změnilo. "Blahořečím dni, kdy jsem se potkala s Jiřinou Matoušovou, která distribuuje a vyrábí luxusní spodní prádlo, sedí mi náramně. Neváhala jsem ani vteřinu, když mi nabídla, abych se stala tváří její nové kolekce," říká Hanka.

Kromě toho, že nafotila katalog spodního prádla, pro které si vybrala luxusní apartmán libereckého hotelu, si hned několik kousků pořídila. "Nechala jsem si to strhnout z honoráře, nemohla jsem odolat. Je to prádlo příjemné a elegatní a přítel je z něj nadšený." Zamilovaná Hanka udělá pro svého přítele všechno a dokonce kvůli němu, respektive díky němu přehodnotila život.

"Je to můj vysněný princ, jiného už nechci. Hodnoty mám úplně jinde. Hrabu se v zahrádce, zařizuju bydlení za Prahou a nejradši trávím čas s přítelem, na naší terase si vždycky sedneme a povídáme si, to jsou krásné chvíle," pěje ódy na muže, jehož povoláním je právník. A jestli řešil její umělá ňadra? "Neřešil, byly jiné věci, které nás vzájemně jeden na druhém zajímaly. Až když jsme se poznávali blíž, tak to asi poznal, to asi určitě," směje se Hanka.

A i když jejím snem je mít početnou rodinu, podle jejího názoru ještě není ta správná doba na to, pořídit si potomky. Zlomem podle ní bude třicítka. S pokojíčkem pro děti v novém společném bydlení rozhodně počítají.

Jejich rozlehlý dům už je dokončený, zbývá jen doladit některé detaily. "Stěhovat se budeme v květnu. A už se do nového domu kousek od Prahy moc těším. Budu tam mít i úžasnou kuchyni, plnou nejrůznějších vychytávek," pochlubila se Hanka.

Krátce ostříhaná diva, která ujíždí na sladkostech, o sobě také říká, že ráda vaří. "Snažím se dělat především zdravá jídla, ryby, drůbeží maso, salát… Ale umím i klasickou českou kuchyni a někdy si ji opravdu rádi dopřejeme," prozradila Mašlíková.