Mašlíková ukázala bradavku, za úplné odhalení chce miliony

"Ta suma by musela být taková, aby mě přemluvila, takže v milionech," říká Hana Mašlíková

"K tomu už nemá ani smysl se vyjadřovat. Stává se každou chvíli, že kdejaké modelce kdeco vykoukne, ale prostě se to stalo Mašlíkové, takže se to zase řeší. Jen se tomu směju, protože toho vlastně zas tak moc vidět nebylo. A rozhodně nemám strach, že bych tím přišla o nějakou nabídku," říká Mašlíková.

Hanka nabídky naopak velmi pečlivě zvažuje, žádná ale zatím neuspokojila její představy. "Nafotit nahé fotky rozhodně neplánuju, ale také to nevyvracím. Ale jak jsem už v minulosti řekla, ta suma za to by musela být taková, aby mě přemluvila, takže v milionech. Navíc prsa jsou maximum, co bych ukázala. Co se týče intimních partií ve spodní části těla, tak to nikdy, za žádnou částku," tvrdí Hanka.

Z honoráře, který by si za nafocení erotických snímků představovala, nehodlá Hanka slevit ani korunu. Starosti jí nedělá ani fakt, že její nároky mohou být na české poměry poněkud přemrštěné. "Slyšela jsem, že milion za prsa je hrozně málo, tak nevím. Ale já vážně nemám důvod prsa ukazovat, to by opravdu muselo být za odpovídající peníze," stojí si za svým modelka.

Chlap mi musí vonět

Že je o Hanu Mašlíkovou zájem, dokládá i její dnešní účast na akci spojené s testováním vůní v centru Prahy. Modelka se spolu se slovenskou Playmate roku Evou Cifrovou, dýdžejkou Luccou a slovenskou moderátorkou Barborou Rakovskou nechala inspirovat odborníkem přes vůně, maďarským parfémovým expertem Zsoltem Zolyomim.

Jemný nos blonďaté modelky je podle jejích slov zatížený na svěží vůně s květinovými tóny, ve kterých je cítit jaro. Jasno má Hanka, i co se pánských vůní týče. "Chlap mi musí určitě vonět a z jeho parfému musí být cítit mužnost. Hlavně by mělo být znát, že o sebe muž pečuje," dodala Hana Mašlíková.