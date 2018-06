Mašlíková si zmenší poprsí, velké vnady jí způsobují problémy

"Rozhodla jsem se pro zmenšení, protože trpím bolestmi zad a také migrénami. Takže zdravotní problémy jsou prvním a hlavním důvodem. Také člověk stárne, mění názory a je pochopitelně rozumnější. Zjišťuji, že k mé postavě velikost číslo čtyři není úplně ideální," vysvětluje Mašlíková, jež se proslavila díky reality show Trosečník.

Modelka má za sebou již několik plastických zákroků. V první fázi si ňadra před třemi lety zvětšila o tři čísla, jelikož ale pochybila při pooperační rekonvalescenci, musela pod skalpel znovu kvůli zdeformování jednoho z implantátů. "Doufám, že to byla poslední operace. Tu následnou bolest nesnáším zrovna dobře," řekla tehdy.

Nyní už ví, že poslední zásah to nebude. Zmenšení již Hana Mašlíková konzultovala s vyhlášeným plastickým chirurgem Romanem Kufou, který operoval i Vlaďku Erbovou či Martinu Pártlovou.

"Hanka se mnou probrala možná rizika, jizvení, možné pooperační problémy a také řešila, jak budou ňadra vypadat po dětech, zda bude muset na operaci znovu," uvedl Kufa.

Hana Mašlíková na konzultaci u plastického chirurga Romana Kufy

Mašlíková si za svým stojí a s možnými riziky prý počítá. "Pro zmenšení jsem jednoznačně rozhodnutá. Dala jsem ale na názor pana doktora. Na konzultaci jsme se domluvili, že na operaci půjdu až po porodu, respektive po kojení. Chtěla bych dítě do dvou tří let a je nesmysl v tak blízké době absolvovat operaci dvakrát. Není to jen o vyndání implantátů, ale také by se musela dělat modelace. A to by znamenalo další jizvy. Tak to už chvíli vydržím a zatím se zaměřím na posilování zádových svalů, aby bolesti nebyly takové," dodala silikonová kráska.