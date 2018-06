Mašlíková si splnila sen, koupila si koně

Silikonová kráska odmalička toužila po vlastním koni, finanční situace jejích rodičů nebyla ovšem taková, aby sen své dcery mohli uskutečnit. A tak si ho splnila sama.

"Naši na koně neměli peníze, já je teď mám, a tak jsem si ho mohla koupit. Vybrala jsem si fríského koně a jsem z něj nadšená. Je mu šest

let, majitel ho coby dvouletého přivezl z Holandska, takže má modré papíry a je čistokrevný. Jmenuje se sice Gaitse, ale občas mu říkám Hitlere, nad hubou má totiž podobný knír," směje se Mašlíková.

Hana Mašlíková a majitelka stáje Lenka Šestáková

Svého koně už modelka předvedla i rodičům a maminku téměř rozplakala. "Mamka tady seděla, koukala, jak jezdím, a se slzama v očích řekla: Tak ty sis splnila svůj dětský sen..." prozrazuje Mašlíková.

Na koních jezdila jako dítě, ale jen tak v kroku. Později občas absolvovala nějaké vyjížďky, ale když v osmnácti letech spadla, začala se bát. Strachu ji zbavila až majitelka stáje v Ohrobci Lenka Šestáková, která kupodivu vůbec netušila, že u ní kydá hnůj a čistí koně silikony proslavená modelka.

"Pořád pracuju, takže jsem nevěděla, o koho jde. Tykaly jsme si, byla sranda, pomáhala nám se vším, co bylo potřeba. Na ježdění byla taky šikovná, takže nebyl zase takový problém vrátit ji do sedla. Jednou jsme tak seděly spolu s omladinou v kuchyňce, a jakmile se Hanka vzdálila, ty čtrnáctileté puberťačky obdivně řekly: Teda, ty tady máš Mašlíkovou! Moje reakce byla: Kdo to je?" líčí s úsměvem Šestáková.

Jednu nevýhodu koupě koně má - Hanka prý už nemá v srdci místo pro nikoho jiného. Tedy kromě čivavy Pikola.

"Gaitse je tak veliký, že zabral úplně všechno. Pišta se tam samozřejmě ještě vejde, byl taky první. Chvíli jsem přemýšlela o dalším psovi, ale pak jsem si říkala, že Pikolo potřebuje ochranáře, tak jsem mu pořídila tohohle bráchu. Tady v Ohrobci je nám všem moc dobře a mně se odtud vůbec nikam nechce. Už se těším, až se pod vedením lidí, kteří mi pomohli přestat se bát, začnu pořádně učit jezdit a až vyrazíme na vyjížďku s přítelem," uzavírá Mašlíková.