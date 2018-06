Mašlíková si po poprsí přifoukla i rty a prodloužila vlasy

"Stýskalo se mi po tom, abych si ráno mohla jen tak svázat vlasy do culíku. Krátké vlasy se musí daleko více upravovat a občas mi k tomu chybí čas," uvedla Hana Mašlíková v pořadu Prominenti na TV Barrandov.

Pro změnu image se rozhodla pouhý den předtím, než odjela s celým realizačním týmem do Thajska, odkud se vrátí se svůdnými fotografiemi. O další sexy pózy, zdobené poprsím velikosti číslo čtyři, prý nebude nouze.

Modelka Hana Mašlíková si nechala prodloužit vlasy

"Chtěla jsem, aby ty fotky byly hezké. Samozřejmě se musí udělat decentně, aby nepůsobily vulgárně. Když se bude fotit holka, která má přírodní dvojky, bude to něco úplně jiného než fotky, na kterých se budou vyjímat moje čtyřky," dodala.

Prodloužení blond hřívy ale není jedinou úpravou, kterou modelka Hana Mašlíková před odjezdem do exotické země podstoupila. Svůdné pohledy nyní zdobí "přifouklé rty", které se zvětšily nejen díky botoxu, ale také menšímu zranění, které si bývalá účastnice reality show Trosečník přivodila.

"Hrála jsem volejbal a bohužel jsem schytala ránu do obličeje. A protože to bylo těsně po zákroku, pěkně se mi to vybarvilo," uzavírá se smíchem Hana Mašlíková.

První fotografie z exotického Thajska by modelka měla představit začátkem března.