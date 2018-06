Mašlíková se uzdravila, sexy focení pokračuje. Podívejte se

Focení pokračuje v prostorách hotelového resortu pětihvězdičkového hotelu Cornelia, ledové vodopády a další výpady do okolí tureckého letoviska ale fotograf Jaroslav Urban pro jistotu vzdal.

"Migréna mě trápí od patnácti let, poslední půl rok se mi to vystupňovalo tak, že mě lékaři poslali na magnetickou rezonanci. Asi je tam nějaký problém, nezabírají mi totiž klasické prášky, ale jen injekce a kapačky. Na těch jsem dvakrát v měsíci a dvakrát týdně mě migréna přepadne. Někdy ji zastavím práškama, jindy pomůže až kapačky. Je to hodně nepříjemné. Jednou mě to chytilo i při přehlídce, tehdy jsem si musela odskočit na injekci do nemocnice, protože mi bylo na zvracení a měla jsem mžitky před očima," líčí Mašlíková.- čtěte: Mašlíková zkolabovala v Turecku, je v nemocnici

Druhý den po hospitalizaci v Turecku, kde fotí kalendář pro firmu FV Plast a.s., byla ale modelka naštěstí v pořádku. "Je štěstí, že jakmile se mi uleví, což bývá hned druhý den, funguju dál bez problémů a naplno," uzavírá Mašlíková.