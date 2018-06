Mašlíková se bojí motorek, způsobily jí popáleniny

"V obou případech se mi to stalo v létě. Kamarádi mě přemluvili na vyjížďku a já z toho pak měla svojí nešikovností bolestivou památku na celý rok," stěžuje si Mašlíková, které ovšem nevadilo obléknout se do motorkářského oblečení. Předvedla to na charitativním večírku, kde byl představen nový naháč Ducati Streetfighter.

Hanka si ale na této akci příliš sexy nepřipadala. "Jsem zvyklá předvádět odvážnější modely. Už dlouho se mi nestalo, abych na sobě měla kalhoty až do pasu," směje se milovnice bokovek. Přítomní pánové si ale přesto přišli na své. V kolekci Ducati pro rok 2009 nechyběly hluboké výstřihy vyzdvihující Hančino poprsí, které je v poslední době terčem častých diskusí.

"Hodně se psalo, že se svleču jedině za milion. Ano, je to pravda. Chtěla bych ale zdůraznit, že má prsa jsou jedinou intimní část těla, kterou bych ukázala. Celá bych se nesvlékla ani za nic," opakuje Mašlíková.

Kdyby konkrétní nabídku skutečně dostala, co by s vydělaným milionem udělala? "Určitě bych si celý milion uložila na účet a šetřila si ho. V současnosti sice žádný šetřílek nejsem, ale ráda bych si vyzkoušela, jaké to je," dodává Hanka, která si jako jedna z mála modelek nestěžuje na nedostatek práce.

"Finanční krize se samozřejmě projevila i v modelingu. Práce je rozhodně méně, všechny mé kolegyně to výrazně pociťují. Já mám čtyři až pět přehlídek týdně, jsem spokojená," zakončuje.



Dominika Mesarošová

Charitativní večer, na kterém bylo předáno 62 tisíc korun Dětskému domovu v Krásné Lípě u Rumburka, podpořili také Dominika Mesarošová, Dan Holovský, Karel Frýd a Petr Zvěřina.