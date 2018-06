Mašlíková: Pořád někomu ukazuji prsa

Hanka se spolu se stále studující Zuzanou Štěpanovskou, truchlící Lucií Váchovou či skoro zapomenutou Renatou Czadernovou ukázala na autorské módní přehlídce návrhářky Petry Pilařové.

Zmiňovaná módní tvůrkyně si pro modelky připravila opravdu pěkný oříšek. V Národním domě na Smíchově je totiž nechala v dlouhých večerních šatech chodit po obrovském schodišti. „Uzavíraly jsme sázky, která z nás to sjede po čumáku jako první,“ smály se krásky hromadně.

Žádný trapas se ale nekonal. „Chtěla jsem přehlídku pojmout trochu jinak, než to dělají kolegové. I když jsem z toho měla zpočátku obavy, holky si se schody bravurně poradily,“ chválí Petra Pilařová. Nadšení byli jistě i přítomní pánové, kteří měli z balkonu parádní výhled do výstřihů modelek.

Štěpanovská je premiantka

První česká vicemiss z roku 2005 Zuzana Štěpanovská se na přehlídce pochlubila svými studijními úspěchy. „Za minulý semestr jsem byla mezi prospěchově patnácti nejlepšími studenty na škole,“ prozradila Zuzka, která je studentkou University of New York in Prague. „Přes prázdniny jsem si užívala relaxu, ale tento týden mi už opět začala škola, jsem v posledním ročníku,“ dodala.

Váchová odlétá za přítelem

Modelka a miss Lucie Váchová se netajila tím, že se jí strašně stýská po příteli Davidu Křížkovi, který se teď účastní jachtařského závodu Transat 6,50. „Už jsme se neviděli čtrnáct dní, ale o víkendu za ním odlétám na týden na Madeiru, kde si ho alespoň na chvíli užiju, než se vydá na cestu do Brazílie,“ svěřila se.

Lucie předvedla v závěru přehlídky netradiční svatební róbu, která bude v prosinci usilovat o titul svatební šaty roku. „Ty šaty jsou nádherné. Až budu uvažovat o své svatbě, Petra Pilařová bude jako návrhářka mého modelu jasná volba,“ rozplývala se Miss 2003.