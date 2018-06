Mašlíková: Po měsíci na ostrově přežiju všechno!

Své tenisové dovednosti předvedli Lucie Váchová, Jan Rosák, Roman Skamene, Rey Koranteng, Pavel Poulíček, Antonín Panenka, Petr Vondráček, Michal Foret, Zuzana Štěpanovská či Hanka Mašlíková.

Nejlépe si vedl Antonín Panenka s týmovou kolegyní Terezou Gaubovou. Stříbrní byli Jan Rosák s Milenou Koljenšičovou. O třetí místo se bojoval nejdelší zápas turnaje mezi Romanem Skamene a Barborou Muhrovou a dvojicí Tomáš Vavřinec a Mathew Steel. Úspěšnější byla nakonec dvojice Romana Skamene.

Michal Foret to přehnal!

Miss a modelka Lucie Váchová se s parťákem Davidem probojovala do čtvrtfinále. "Dál už to bohužel nešlo. Budu víc trénovat a příště jim to natřem," řekla Váchová. "Nejsložitější byl pro mě zápas proti Michalovi Foretovi. To, co mi provedl, mu jen tak nezapomenu! Při podání mě velkou rychlostí trefil míčkem přímo do pravého prsa. Museli jsme dát pauzu, protože to tak strašně bolelo, že jsem nemohla pokračovat. Michalova přítelkyně Lucka to vše pozorovala z tribuny a po našem klání mu pořádně vyčinila. I za mě!"

Obdivuhodný výkon podal Antonín Panenka, který po endoprotéze levé kyčle zvládnul porazit všechny soupeře. Po kurtu sice kulhal, ale byla z něj cítit bojovnost. Skoro každý míček bravurně vybral.

Nejvíce ze všech se s raketou v ruce trápila Hanka Mašlíková. Finalistka miss a účastnice reality show Trosečník prozradila, že po měsíci na ostrově už přežije všechno, tak ji nějaký tenisový turnaj nemůže zaskočit. "I když jsem si s tenisem ještě moc nepadla do oka, zaberu a příště všechny překvapím!"