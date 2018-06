Mašlíková ohromuje poprsím na přehlídkách, v soukromí ale trpí

Mašlíková, jež zazářila i na přehlídce firmy Tagger, musí problém s nedostatkem spodního prádla řešit v cizině.



Hana Mašlíková nakupuje spodní prádlo v cizině

"Jedním z důvodů, proč jezdím nakupovat prádlo do zahraničí, je to, že tam mají mnohem větší výběr podprsenek než tady. U nás mám docela problém sehnat správnou velikost košíčku. Než jsem si nechala zvětšit prsa, tak to bylo v pohodě, ale teď? Normálně mám velikost košíčku D, ale čas od času se mi stane, že potřebuju i E, a to už je problém," vysvětluje modelka, která v týdnu zazářila i na módní show Top Secret.- čtěte Top Secret: sexy modelky v prádle, svlékla se i Bočanová

Že si na spodním prádle nechává záležet, dokládá i fakt, že si nechala pár kousků poslat i z Ameriky.



Hana Mašlíková je v kurzu, a na přehlídkách je tak vidět často

"Podle mě se vyplatí do prádla zainvestovat. U osvědčených značek je kvalita znát. Vždycky se v něm pak cítím dobře a hlavně, když ho vyperu, tak to prádlo vždycky zůstane tak, jak má, a ne že z něj lezou vytahané gumičky," uzavírá Mašlíková, která na přehlídce Tagger předváděla spolu s Agátou Hanychovou.